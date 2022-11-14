للاستثمار فى المملكة..الصندوق السيادى السعودى يوقع مذكرة تفاهم مع «بلاك روك»

وقع صندوق الاستثماراوقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ( الصندوق السيادى السعودى) مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك لاستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

ومن بين القطاعات التي يستهدفها الصندوق وبلاك روك تشمل الطاقة والكهرباء والمرافق والمياه والبيئة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية.

وتشمل مذكرة صندوق الاستثمارات العامة وبلاك روك تركيز النشاط الاستثماري بشكل رئيسي على المملكة العربية السعودية.

وأعلن الصندوق السيادى السعودي أمس الأحد إتمام بيع 10% من أسهم (مجموعة تداول السعودية) المشغلة للبورصة والمالكة لها من خلال طرح ثانوي بلغت قيمته 2.3 مليار ريال (612 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وذكر الصندوق السيادى السعودى، الذي تتجاوز أصوله 600 مليار دولار، في بيان أنه باع 12 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال سعودي فيما “يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودية ومنطقة الخليج (“الطرح”)”. وأضاف أن الحصة المتبقية للصندوق تبلغ 72 مليون سهم أو 60 % من الشركة.