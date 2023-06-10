للاحتفاء بذكرى الإليزيه.. 60 ألف تذكرة قطار مجانية لشباب ألمانيا وفرنسا للتنقل بين البلدين

أصدرت ألمانيا وفرنسا 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب يتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، بهدف تشجيع السفر بين البلدين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب الوزير المفوض للنقل الفرنسي كليمنت بون، عن إصدار 60 ألف تذكرة قطار مجانية للشباب يتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وذلك اعتبارا من بعد غد الإثنين، بهدف تشجيع السفر بين البلدين.

وفي يناير الماضي، كان وزير النقل الفرنسي ونظيره الألماني فولكر ويسينج قد أعلنا ، في بيان مشترك، عن إصدار تلك التذاكر مجانا خلال العام الجاري.

وتأتي تلك التذاكر المجانية “بمناسبة حلول الذكرى الـ 60 لمعاهدة الإليزيه للصداقة بين ألمانيا وفرنسا”.

وأوضح مسؤولون في مكتب الوزير الفرنسي أن نصف التذاكر ستكون متاحة في فرنسا والنصف الآخر في ألمانيا .

وسيتمكن الشباب المسافر بين ألمانيا وفرنسا وبالعكس من التنقل في مدن البلدين باستخدام هذه التذاكر بداية من الأول من يوليو إلى 31 ديسمبر.

وهذه المبادرة، بتمويل من قبل الحكومة الألمانية وفرنسا والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية ودويتشه بان الألمانية .

وتم إقرارها خلال مجلس الوزراء الفرنسي الألماني في يناير الماضي للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه.

كما تهدف إلى تشجيع الشباب على استخدام القطار كوسيلة نقل آمنة ومنتظمة.