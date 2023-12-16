للأسبوع الخامس على التوالي.. الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب وسط تفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أسبوع شهد إصدار بنوك مركزية قرارات مهمة بشأن السياسة النقدية، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ويحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ أبريل.

وأغلق المؤشر داكس الألماني دون تغيير في حين ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3% بعد أن سجل كلاهما مستويات قياسية يوم الخميس.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ليخالف بذلك توقعات بخفضها يوم الخميس.

وتوقع بنك باركليز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل وأن يصدر تخفيضات متتالية في كل اجتماع للسياسات حتى يناير 2025.

وتأثرت الأسهم بالخسائر التي تكبدها قطاع الرعاية الصحية إذ انخفض سهم شركة جي.إس.كيه ومقرها بريطانيا 2.9%.

وقفز سهم شركة سكترا السويدية للتكنولوجيا 8.3 % إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد إعلان نتائجها للربع الثاني.

وارتفع سهم شركة إي.كيو.تي 4.3 % بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تصنيف شركة الاستثمار الخاص السويدية إلى “محايد” من “ناقص الوزن”.