للأسبوع الثاني على التوالي .. «كايرو كابيتال» تتصدر تعاملات السمسرة في البورصة

تصدرت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، وللمرة الثانية على التوالي، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 20.6%.

ونجحت شركة كايرو كابيتال، الأسبوع الماضي، في تولي مهام ودور سمسار ومنفذ العملية صفقة اعادة الهيكلة لصالح شركة نايل سيتي للاستثمار وذلك في اطار شطبها من سجلات البورصة المصرية.

كما لعبت كايرو كابيتال، الاسبوع قبل الماضي، دور سمسار ومنفذ العملية الأوحد في صفقة استحواذ الهيئة العامة للبترول على حصة جديدة في شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول – انوبك، في صفقة بأكثر من 700 مليون جنيه.

وتعد كايرو كابيتال سيكيورتيز إحدى شركات القاهرة القابضة للاستثمارات المالية التي تقدم خدمة سمسرة الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

احمد ابو حسين

وبالعودة إلى ترتيب السماسرة الاسبوع الماضي قال تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، إن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، قد جاءت في المرتبة الثانية في ترتيب السمسرة الأسبوع الماضي بحصة سوقية قدرها 18.4%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6.1%، ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 6.1%، تلتها ارقام لتداول الأوراق المالية بحصة 5.8%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “وديان ومباشر ونعيم وبايونيرز وبرايم”، بحصص بين 3 و5.6%.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب وشرائي للعرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.3% ليصل إلى 10200 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 1746 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 5.1% إلى 2627 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.18%، ما يعادل 22 مليار جنيه، ليغلق عند 669.2 مليار جنيه.

وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 486.1 مليون جنيه.

وتزيل القائمة قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بتداولات هزيلة بلغت 1.2 مليون جنيه فقط.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، اخر تعاملات الاسبوع، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغت 571 ملايين جنيه على الأسهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.46% عند 10200 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07%، ليسجل 1746 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.23% إلى 2627 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 571 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 88، وبقي 81 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 694 ملايين جنيه على الأسهم.

كما أغلقت البورصة جلسة الثلاثاء على هبوط طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغت 604 ملايين جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي العرب، وحجم تداولات بلغت 586 مليون جنيه على الأسهم.