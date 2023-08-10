للأسبوع الثاني.. الزراعة تستقبل بعض ممثلي شركات الإنتاج والتصدير المصرية

استقبلت أ.د. هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة ممثلي بعض شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وذلك للأسبوع الثاني على التوالي في زيارة للمعمل للإطلاع على ماحدث من تطوير داخل أقسام المعمل المختلفة مما لذلك من أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية.

وأكدت عبد الاه أن ذلك في إطار توجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ورئيس مركز البحوث الزراعية أ.د. محمد سليمان بالتعاون مع الجهات العاملة في قطاع الزراعة من منتجين ومصدرين

وقدمت عرضا حول أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات متعددة من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، كما تم الاستماع إلى جميع استفساراتهم والرد عليها.

وزار طاهر قدح مدير إدارة التسويق، ومحمود السيسي مدير مركز التدريب أقسام المعمل والإطلاع على أهم الخطوات التي تتم منذ استقبال العينات وحتى ظهور نتائج التحليل هذا وسوف يستمر التنسيق مع المجلس لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترات القادمة.