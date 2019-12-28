للأسبوع الثاني.. استمرار إزالة الإشغالات الحاجبة لرؤية البحر بـ الإسكندرية (صور)

استكمل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حملات إزالة الإشغالات بكافة المنشآت المخالفة التي وضعها مستأجرو الشواطئ والكافيتريات على الكورنيش، والتي تتسبب في حجب رؤية البحر عن المواطنين.

وأكد الشريف أن رؤية البحر متاحة للجميع ولن يسمح بحجبها، مشددا على مراجعة كافة التعاقدات للمنشآت الواقعة علي كورنيش المدينة، وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش، فضلا عن تقليم الأشجار وإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر. مخالفات الكورنيش

وفي هذا الصدد شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والعميد فادي نيقولا رئيس حي وسط وكافة الجهات المعنية، حملة إزالة مكبرة للكافيريات بطريق الكورنيش بنطاق حي وسط، حيث تم إزالة البوابات وكافة المنشئات المخالفة داخل وخارج المساحة المخصصة بكافيريات ” بانوراما ولونا بارك ” والتي لم ترد في الرسم الهندسي والرفع المساحي بكراسة الشروط الخاصة بالمنشآت، وكانت تتسبب في حجب رؤية البحر عن المواطنين.

وتم فرض الغرامات المالية اللازمة للمخالفين، وكذلك تقدير قيمة المنطقة التي تم استغلالها بغير وجه حق بمعرفة الجهات المختصة لتغريمها للمتعدين. هدم مخالفات الكورنيش الحاجبة لرؤية البحر

تشكيل لجنة استشارية لوضع معايير ومحددات إلزامية لجميع التعاقدات الجديدة

وكان المحافظ قد شن الجمعة الماضي حملة على كورنيش المدينة بأحياء منتزه أول و ثان من أجل إزالة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، حيث أصدر قرارا بتشكيل لجنة استشارية تضم جميع الأجهزة المعنية، والمتخصصين والخبراء لوضع دليل إلزامي به كافة المعايير والمحددات المتعلقة بكورنيش الإسكندرية يكون ملزما لكافة التعاقدات الجديدة التى ستقوم المحافظة بإبرامها. الشريف يتفقد مخالفات الكورنيش الجمعة الماضية

كما كلف الشريف رؤساء أحياء منتزه أول، وثان والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإزالة الموانع التي تعوق رؤية البحر التي وضعها مستأجرو الشواطئ، مع توحيد شكل البوابات وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش.

وشدد محافظ الإسكندرية علي تقليم الأشجار وإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر قائلا: “من حق الغلابة يشوفوا البحر”.

وأمر المحافظ بتغريم مستأجر شاطئ سيدي بشر 3 السياحي الغربي بغرامة نظافة تقدر ب 5000 جنيه لعدم التزامه بنظافة الشاطئ وإظهاره بمظهر غير لائق أمام أهالي وزوار المدينة، كما استمع الشريف إلى شكاوى المواطنين مؤكدا بأنه يعمل حاليا على زيادة عدد الشواطئ العامة للسماح للمواطنين بالاستمتاع بالبحر.

حضر الجولة؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، و اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ حمدي عبد العليم رئيس حي منتزه أول ، والدكتور ياسر الجندي رئيس حي منتزه ثان، وأسامة على مدير عام المصايف بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف.