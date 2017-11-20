للأسبوع الثانى.. الجيزة تواصل إقامة منافذ بيع اليوم الواحد

بدور إبراهيم تواصل محافظة الجيزة للاسبوع الثانى على التوالى إقامة منافذ بيع اليوم الواحد بأحياء ومراكز ومدن المحافظة بواقع 4 منافذ يوميا، حيث تم اعتماد المناطق التى سيتم اقامة المنافذ بها ببيع السلع الغذائية والخبز وأسطوانات البوتاجاز بأسعار مخفضة…



بدور إبراهيم



تواصل محافظة الجيزة للاسبوع الثانى على التوالى إقامة منافذ بيع اليوم الواحد بأحياء ومراكز ومدن المحافظة بواقع 4 منافذ يوميا، حيث تم اعتماد المناطق التى سيتم اقامة المنافذ بها ببيع السلع الغذائية والخبز وأسطوانات البوتاجاز بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إنه تم اختيار المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الشعبية، حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من المواطنين بهذه السلع المخفضة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والوحدة المحلية المختصة للتواجد أثناء إقامة المنفذ وتضم السلع اللحوم والدواجن والزيت والسمن وغيرها من السلع الضرورية التى تهم كل بيت بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأكد أنه تم اليوم الإثنين إقامة المنافذ بمركز ومدينة منشأة القناطر وأحياء شمال الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية (منطقة الطالبية).

كما ستتم إقامة المنافذ يوم الثلاثاء بأطفيح وكرداسة وأحياء الوراق والهرم ويوم الأربعاء بمدينة 6 أكتوبر ومركز ومدينة كرداسة وأحياء جنوب الجيزة والعجوزة ويوم الخميس بأوسيم والحوامدية وأبو النمرس وحى الدقى.

كما ستتم إقامة المنافذ يوم السبت المقبل بأحياء العمرانية وشمال الجيزة وبولاق الدكرور ومدينة أكتوبر (ثالث) ويوم الأحد بالبدرشين والعياط والصف وحى جنوب الجيزة.