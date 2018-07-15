لكِ أشعاري وحبي.. تجربة شعرية موسيقية في أحضان الأوبرا

المال - خاصتستضيف دار الأوبرا المصرية غدا على مسرح سينما الحضارة تجربة فريق "أجيال" الشعري الأولى، بحفل تحت عنوان "لكِ أشعاري وحبي"، والذي يقدم مزيجا بين شعر الفصحى والموسيقى.الفريق يتكون من 3 أجيال مختلفة من الشعراء، وهم الشاعر سعيد الصاوي، والشاعر محمد حافظ، والشاعر محمود خاطر، بالإضافة للموس



المال – خاص

تستضيف دار الأوبرا المصرية غدا على مسرح سينما الحضارة تجربة فريق “أجيال” الشعري الأولى، بحفل تحت عنوان “لكِ أشعاري وحبي”، والذي يقدم مزيجا بين شعر الفصحى والموسيقى.

الفريق يتكون من 3 أجيال مختلفة من الشعراء، وهم الشاعر سعيد الصاوي، والشاعر محمد حافظ، والشاعر محمود خاطر، بالإضافة للموسيقار فايد عبد العزيز، وهو فكرة قامت على تنسيقها وإعدادها حتى خرجت للنور الشاعرة همت مصطفى.

بداية، قال الشاعر سعيد الصاوي إن التجربة تعد مميزة وفريدة، لما تحتويه من تقديم 3 تجارب مميزة لـ3 شعراء من أجيال مختلفة، وهو ما يدل على أن شعر الفصحى مازال يتمتع بقوته وجماهيريته، وأن العامية لم تسحب منه البساط كما يروج البعض.

فيما أشارت الشاعرة همت مصطفى – مؤسسة الفريق- إلى أنه مع انتشار حفلات شعر العامية، وإقبال الجمهور عليها بشكر جيد، كانت الفكرة من الفريق هي إثبات أن الفصحى قادرة على إحداث التأثير نفسه على الجمهور، مؤكدة أن الفريق يخطط للعديد من الحفلات في الفترة المقبلة وأن “لكِ أشعاري وحبي” مجرد بداية لنشاط مكثف في الفترة المقبلة.

من جهته، أوضح الموسيقار فايد عبد العزيز أنه سبق له التلحين والغناء بالفصحى، لكنه أوضح أن الحفل يعد التجربة الأولى له في تلحين وتقديم حالة متكاملة لعدة شعراء بالفصحى، مشيرا إلى أن الفريق أظهر في التحضيرات الأولى حماسا وجدية يبشران بمستوى لائق سواء به أو بالشعراء المشاركين أو بالهدف الذي وضعه الفريق أمامه.

وأكد الشاعر محمد حافظ أن الحفل سيكون جاذبا للمهتمين بالشعر، وأنه سيقدم حالة مترابطة ومتناغمة ما بين الشعر والموسيقى، واعدا بحفل ممتع ولائق بأعضاء الفريق وبجمهور الفصحى.

من جهته، أعرب الشاعر محمود خاطر عن سعادته للعمل مع أعضاء فريق “أجيال”، قائلا: ” كلهم من أساتذتى الذين أعتز بهم، ومن المحفز لي أن أعمل معهم على تجربة شعرية موسيقية كهذه في شكل فريق”، لافتا إلى أن كلمة السر في نجاح الحفل هي مدى التناغم والتجانس بين الشعراء وبعضهم البعض.

ويقام الحفل يوم الإثنين 16 يوليو على مسرح قاعة سينما الحضارة، في تمام الخامسة مساءً.