لكل مصري بالخارج من 19 إلى 30 عامًا.. سوِّ موقفك التجنيدي قبل منتصف سبتمبر (رابط)

أُطلقت مبادرة تسوية مواقف التجنيد للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، بدءًا من الرابع عشر من أغسطس الجاري لمدة 30 يومًا، للشباب ممن حل عليهم دور التجنيد، من سن 19 وحتى عمر 30 عامًا، ومن تجاوزوه.

وقد خصصت إدارة التجنيد والتعبئة عنوان بريد إلكتروني رسمي مخصص للرد على استفسارات التجنيد من هنا:

ورقم الواتساب التالي بالمركز الإلكتروني للرد على أي تساؤلات: 201275638989+

وتناشد وزارة الهجرة المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، والراغبين الاستفادة من المبادرة، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص.

مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسوية مواقف التجنيد الخاصة بهم.