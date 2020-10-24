لكسب قوت يومه .. مجلس الوزراء يستجيب للشاب عمرو جمعة بتركيب أطراف صناعية له

تعرض لحادث قطار في عام 2008، ونتج عنه بتر فوق الركبة في كلا الساقين، وبتر ثالث بأحد الساعدين تحت المرفق

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء إلى مناشدة تم تداولها بشكل موسع من قبل مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الشاب عمرو جمعة ، وعمره 35 عاما، الذي تعرض لحادث قطار في عام 2008، ونتج عنه بتر فوق الركبة في كلا الساقين، وبتر ثالث بأحد الساعدين تحت المرفق، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية تساعده على الحركة لكسب قوت يومه.

ونوهت اللجنة إلى ذلك تم في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، بالعمل على الاستجابة للحالات الإنسانية فور رصدها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه على الفور، قام فريق التدخل السريع في لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع الشاب عمرو؛ لاستيفاء جميع البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته.

وذكرت أنه تم التواصل والتنسيق مع د هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، وأوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم في العجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية يوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر الجاري، لتقييم حالته الصحية، وذلك تمهيداً لتركيب الأطراف الصناعية إذا لزم الأمر، ووفقا لما تقرّه اللجنة الطبية.

وقال الدكتور حسام المصري ، المستشار الطبي لرئيس الوزراء ، ورئيس اللجنة أن لجنة الاستغاثات الطبية قامت بالتواصل مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وقام بدوره بالتواصل مع الشاب شخصيا ووعد بتكريمه ماديا ومعنويا.

وأضاف أنه تم أيضا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الرعاية الاجتماعية إلى الحالة وتوفير حياة كريمة للشاب؛ إيمانا من اللجنة بضرورة التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المسئولة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء على استمرار متابعة اللجنة للحالات عن كثب، واستمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وفقًا للتوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء في هذا الصدد.