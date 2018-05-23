لكزس إيجيبت تستهدف طرح الجيل السابع من ES سبتمبر المقبل

شريف عيسى أعلن وليد شكرى، مدير قطاع لكزس بشركة «تويوتا إيجيبت»، عن تقديم الجيل السابع الجديد كليًا من «لكزس ES» محليًا بحلول سبتمبر المقبل. وتنتمى «لكزس ES» لفئة السيارات السيدان المتوسطة الفاخرة متوسطة الحجم، والتى كُشف النقاب عنها للمرة الأولى خلال

شريف عيسى

أعلن وليد شكرى، مدير قطاع لكزس بشركة «تويوتا إيجيبت»، عن تقديم الجيل السابع الجديد كليًا من «لكزس ES» محليًا بحلول سبتمبر المقبل.

وتنتمى «لكزس ES» لفئة السيارات السيدان المتوسطة الفاخرة متوسطة الحجم، والتى كُشف النقاب عنها للمرة الأولى خلال فاعليات الدورة الخامسة عشر من معرض بكين الدولى للسيارات «Auto Chi-na».

وتعد «ES» ثالث أكبر الطرازات مبيعًا للكزس خلال العام الماضى، بحسب البيانات الصادرة عن «F2M» إذ تمكنت من بيع 133 ألفًا، و340 سيارة، مقابل 123 ألفًا، و516 وحدة خلال 2016 بمعدل نمو%8.

وحققت «لكزس» ما يقرب من 75 ألف سيارة مباعة من طراز «ES» بدول الاتحاد الأوربى خلال 2017، وتستهدف العلامة التجارية أن تصل بمبيعاتها من تلك السيارة إلى 100 ألف وحدة سنويًا بحلول 2020.

وقال «شكرى» – فى تصريحات لـ «المال» – إن الشركة قررت فتح باب الحجز للطلبات الخاصة على طرازين من العلامة اليابانية الفاخرة وهما «RX» والتى تتبع فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات «Suv»، و«Ls كوبية»، فى إطار سعى «تويوتا إيجيبت» لخلق تعددية فى الخيارات أمام المستهلك، إلى جانب اقتناص أكبر حصة سوقية ممكنة فى شريحة السيارات الفاخرة.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إقبالًا على سيارات لكزس سواء من طراز« Ls«، و«Lx»، الأمر الذى يمهد الطريق أمام الشركة لبحث سبل طرح مزيد من الطرازات حاليا.

وأشار إلى أن المركز المالى للشركة سمح بتوفير سيارات بمخزون كاف لضمان التسليم الفورى للعملاء الراغبين فى الشراء، بخلاف الطرازات التى تخضع للحجز الخاص.

وعن إعلان شبكة الموزعين للعلامة التجارية، أكد «شكرى» أن الوقت الحالى سيشهد توفير السيارات وإجراء عمليات الصيانة لطرازات «لكزس« عبر مركزها الرئيسى بالتجمع الخامس، خاصة وأن «لكزس» لاتزال فى مرحلة اختبار قوى من قبل السوق فى ظل تعدد العلامات والطرازات المنافسة.

ورهن إمكانية طرح طرازات «لكزس الهجينية» بالسوق المحلية بمدى دعم الحكومة لتلك الفئة من السيارات، مطالبًا الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر فى السياسات الجمركية المطبقة على تلك الفئة من السيارات، خاصة وأنه من الأفضل دعم السيارات «الهجينية» كمرحلة أولى للوصول إلى السيارات الكهربائية الكاملة، والتى يتطلب طرحها تهيئة البنية التحتية وضخ مزيد من الاستثمارات فى تدشين محطات الشحن.

تجدر الإشارة إلى أن «لكزس« العالمية تتولى إنتاج 5 طرازات هجينية وهى «LC»، «GS»، «ES«، «RX»، و«NX»، وتخطط الشركة اليابانية العالمية لإنتاج 10 طرازات كهربائية بالكامل بحلول 2020.