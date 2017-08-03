لكح يعود لطاولة المفاوضات مع بنك مصر

أحمد الدسوقىعاد رجل الأعمال رامى لكح، صاحب مجموعة شركات «لكح جروب» إلى طاولة المفاوضات مجددًا مع بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى البلاد، عبر طلب إجراء تسوية ودية لديونه التاريخية المستحقة للبنك بقيمة تتجاوز مليار جنيه، حسب تأكيد مصادر مطلعة.كان الجانبان توصلا إلى تسوية لمديونية لكح أ

أحمد الدسوقى

عاد رجل الأعمال رامى لكح، صاحب مجموعة شركات «لكح جروب» إلى طاولة المفاوضات مجددًا مع بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى البلاد، عبر طلب إجراء تسوية ودية لديونه التاريخية المستحقة للبنك بقيمة تتجاوز مليار جنيه، حسب تأكيد مصادر مطلعة.

كان الجانبان توصلا إلى تسوية لمديونية لكح أواخر عام 2009، وبلغ عقد التسوية 734 مليون جنيه، وتضمن سداد دفعة نقدية بقيمة تصل إلى 165 مليونًا، وسداد الباقى على 8 سنوات، لكن الأخير فشل فى سداد الأقساط، ورفع دعوى على المصرف الحكومى لإسقاط المديونية، بينما رفع البنك دعويين جارٍ النظر فيهما بالمحكمة الاقتصادية لاسترداد مستحقاته الناشئة عن قروض وسندات حصل عليها لكح من بنك القاهرة قبل عام 2000، وآلت حقوقها إلى بنك مصر عقب فشل بيع الأخير عام 2007.

وقالت مصادر قريبة الصلة بالنزاع بين البنك ورجل الأعمال، إن لكح قدم عرضأ منذ أسابيع قليلة لتسوية المديونية بشكل ودى بعيداً عن القضاء، وجارٍ دراسته من بنك مصر وتقييم مدى جديته، مشيرة إلى أن العرض يتضمن سداد الجزء الأكبر من المديونية بشكل عينى عبر التنازل عن مجموعة من الأصول.

وتضم مجموعة «لكح» كلًا من: لكح للتمويل «شركة مؤسسة بجزر فيرجن البريطانية»، وشركات مؤسسة فى مصر هى «القابضة للاستثمارات المالية» و«تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت» و«ميدايكويب للتجارة والمقاولات» و«المصنع العربى للحديد».

يشار اإلى أن محفظة الديون غير المنتظمة صعدت لدى بنكى الاهلى ومصر بنحو 5 مليارات جنيه، نتيجة إعادة تقييم الأصول بالعملات الأجنبية، بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، لتصل إلى 16 مليار جنيه، بواقع 9 مليارات للبنك الأهلى و7 مليارات لبنك مصر، مقارنة بـ 11 مليارًا قبل التعويم، موزعة بقيمة 6 مليارات للأول و5 مليارات للثانى.

