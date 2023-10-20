لقنته درسا.. أنغام تهاجم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

ردت النجمة أنغام الساعات الماضية على المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابها الرسمي “إنستجرام” بلهجة حادة جدا، بعد هجومه عليها عبر حسابه ” تويتر بسبب بوست كتبته أنغام اليومين الماضيين قالت فيه “ربنا ياخدك ويريحنا من وشك”، وذلك عقب تدويناته التى أشار فيها إلى ضرب غزة وسكانها من قبل جيش الاحتلال.

وبعد هجوم المتحدث الإسرائيلي عليها منذ ساعات قليلة ردت أنغام بقوة عليه قائلة ” “انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر”.

وأضافت : “الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازى، قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين برىء من أعمالكم وكذبكم، ولكل فعل رد فعل”.

وتابعت قائلة أنغام: “الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيونى، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصرى انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين”.

أردفت “شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم”.

واختتمت أنغام تعليقها بالآية القرآنية، قال عز وجل “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.