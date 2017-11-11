رياضة لقطة كوميدية في مباراة زامبيا والكاميرون.. شاهد ماذا فعل المدربمتابعات: لقطة كوميدية في مباراة زامبيا والكاميرون.. شاهد ماذا فعل المدرب من خلال هذا الفيديو.. 1:14 ص, الأحد, 12 نوفمبر 17 1:14 ص, الأحد, 12 نوفمبر 17 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعات:لقطة كوميدية في مباراة زامبيا والكاميرون.. شاهد ماذا فعل المدرب من خلال هذا الفيديو.. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر