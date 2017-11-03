لقطة طريفة لمرتضى منصور بعد هدف الزمالك الثالث في مرمى بتروجيت

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تفاعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع الهدف الثالث لفريقه الذى أحرزه أحمد مدبولى فى مرمى بتروجت بالدقيقة 66 من عمر المباراة التى جمتعهما على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثامن بالدورى الممتاز، حيث قام مرتضى بالاشارة نحو “مدبولى” فى إشارة منه بالاشادة باللاعب.
في لقطة مثيرة للمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، قام برد فعل انفعالي على هجمة “مدبولي” على طريقة حسن شحاته في مبارياته مع المنتخب الوطني في البطولة الافريقية، وقام بالحركة منفعلا على الهجمة حتى سجلها اللاعب في شباك بتروجيت.
شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد هدف مدبولى الثالث فى مرمى بتروجيت من خلال الفيديو التالي..