لقطة طريفة لمرتضى منصور بعد هدف الزمالك الثالث في مرمى بتروجيت

متابعات:تفاعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع الهدف الثالث لفريقه الذى أحرزه أحمد مدبولى فى مرمى بتروجت بالدقيقة 66 من عمر المباراة التى جمتعهما على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثامن بالدورى الممتاز، حيث قام مرتضى بالاشارة نحو "مدبولى" فى إشارة منه بالاشادة باللاعب.في لقطة مثيرة للمستش

متابعات:



تفاعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع الهدف الثالث لفريقه الذى أحرزه أحمد مدبولى فى مرمى بتروجت بالدقيقة 66 من عمر المباراة التى جمتعهما على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثامن بالدورى الممتاز، حيث قام مرتضى بالاشارة نحو “مدبولى” فى إشارة منه بالاشادة باللاعب.