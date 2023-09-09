«لقرب افتتاح المتحف المصري الكبير» مدبولي يوجه بسرعة تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، في ختام جولته التي بدأت صباح اليوم وشملت المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بالجيزة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري الذي يستهدف إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تزامناً مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعدُ حدثاً ضخماً سيجذب دائرة الضوء عالمياً.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول موقف تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، أوضح خلاله أنه يتم بتكامل جهود فريق عمل مشترك من كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، لوضع تصور حضاري على أساس علمي، والذي يستهدف الطريق الدائري لكونه أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصري الكبير.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، يتم وفق رؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات، والعمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات واللوحات الاعلانية، وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروبصات، بهذه الهوية المميزة.

ومن جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، آخر تطورات الأعمال التي تم إنجازها ضمن هذا المشروع، بالقطاعات الخاصة بكل من محافظتي القاهرة والجيزة، في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، فيما يتعلق بواجهات المباني، وتوزيع الألوان، وتنفيذ أعمال الزراعات، والإنارات، واللوحات الإعلانية، وغيرها من مكونات هذا المشروع الحضاري المهم.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لتنفيذ دهانات العقارات ورفع كفاءة واجهاتها، التي تقع على الطريق الدائري بالقطاعات المستهدفة، ضمن خطة تطوير الصورة البصرية لهذا الطريق باتجاه المتحف المصرى الكبير.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح تفصيلي حول تصور تطوير الهوية البصرية بمحافظة القاهرة الذي نفذته جامعة عين شمس، وكذلك التصور الخاص بمحافظة الجيزة الذي نفذته جامعة القاهرة، حيث شاهد عدة نماذج للدهانات ومكونات الهوية البصرية التي سيتم تنفيذها على الطريق الدائري، وأبدى عليها عدة ملاحظات.

وشاهد أيضا جانبا من الأعمال المنفذة لدهان واجهات العقارات على الطريق الدائري، والتي اكتسى عدد منها بشعار الهوية البصرية لكل محافظة، موجهاً بسرعة استكمال تنفيذ المشروع، بالجودة المطلوبة.