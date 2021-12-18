لقاح كورونا.. متحدث الصحة: ليس هناك تسجيل في الجرعة الثالثة ورسائل التطعيم تصل أوتوماتيكيا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن بدء وصول رسائل الحصول على الجرعة التعزيزية للمواطنين ممن حصلوا على رجعتي لقاح وأمضوا الفترة البينية البالغة ستة أشهر هي جزء من خطوات الدولة لتقديم رعاية صحية لائقة لمواطنيها بعد…

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن بدء وصول رسائل الحصول على الجرعة التعزيزية للمواطنين ممن حصلوا على رجعتي لقاح وأمضوا الفترة البينية البالغة ستة أشهر هي جزء من خطوات الدولة لتقديم رعاية صحية لائقة لمواطنيها بعد وجود مايثبت أن الجرعة الثالثة مفيدة تحركت فوراً وقامت بفتح المجال للمواطنين ممن مر عليهم ستة أشهر من حصولهم على جرعتي اللقاح “.

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON : ” بدأنا بالفعل من الامس في إرسال الرسائل للمواطنين ولايشترط تسجيلهم مجدداً بل بشكل أوتوماتيكي بعد مضي الستة أشهر سواء من حصلوا على لقاحات ذات جرعتين أو من حصلوا على اللقاح ذو الجرعة الواحدة تم إرسال رسالة بعنوان محل الحصول عليه “

وبين أنه لايشترط في الجرعة الثالثة ” التعزيزية ” الحصول على نفس نوع اللقاح الذي تم التلقيح به في الجرعتين الاول وليس بالضرورة في ذات الوقت أن يكون نوعاً مختلفاً “

واصل : ” الحقيقية أن الجرعة الثالثة سواء من نفس نوع اللقاح أو لقاح أخر في النهاية ترفع من كفاءة المناعة لدى الجسم “

وحول مخاوف البعض من الخلط بين أنواع مختلفة من اللقاح قال : ” الدراسات في هذه الجزئية مختلفة في أيهما أفيد ؟ هل نغير نوع اللقاح أم تكون الجرعة التعزيزية من نفس النوع لكن لم يتحدث احد أن هناك ضرراً من تغير نوع اللقاح “.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، تسجيل 910 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 43 حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 373509 من ضمنهم 310749 حالة تم شفاؤها، و 21277 حالة وفاة.