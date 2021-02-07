لايف

لقاح استرازينيكا يوفر حماية ضعيفة ضد سلالة «كورونا» في جنوب أفريقيا

وزير بريطانى: مصنعو اللقاح يعملون على تحسين اللقاحات
أحمد فراج 10:42 ص, الأحد, 7 فبراير 21 10:42 ص, الأحد, 7 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا AstraZeneca أن لقاحها ضد كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد لا يوفر سوى حماية محدودة ضد المرض الخفيف الناجم عن النوع الجنوب أفريقي من مرض كوفيد-19 وذلك بناء على بيانات مبكرة من التجربة.

وذكر تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الدراسة التي أجرتها جامعة ويتووترسراند في جنوب إفريقيا وجامعة أكسفورد أظهرت أن تأثير اللقاح كان ضعيفا بشكل كبير ضد النوع الجنوب أفريقي.

من بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة المتغيرات البريطانية

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.

وقال متحدث باسم استرازينيكا ردا على تقرير فاينانشيال تايمز “في هذه التجربة الثانية الصغيرة من المرحلة الأولى أظهرت البيانات المبكرة فعالية محدودة ضد الأعراض الخفيفة الناجمة أساسا عن المتغير البديل بي.1.351 الجنوب أفريقي”.

اقرأ أيضا  الشرطة توزع الورود بمطار القاهرة احتفالًا بعيدها الـ69 (صور)

“ولكن لم نتمكن من التأكد بشكل صحيح من تأثيره ضد الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات نظرا لأن الأشخاص الذين خضعوا للتجربة كانوا في الغالب من البالغين الأصحاء.”

استرازينيكا تعتقد أن لقاحها يمكن أن يقي من الأعراض الشديدة

وقالت استرازينيكا إنها تعتقد أن لقاحها يمكن أن يقي من الأعراض الشديدة نظرا لأن نشاط الأجسام المضادة المعادلة كان مماثلا للقاحات كوفيد-19 الأخرى.

على صعيد آخر، قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي 4000 نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض “كوفيد-19” في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

اقرأ أيضا  «الصحة العالمية»: تسييس توزيع لقاحات كورونا بين الدول يضر الجميع

وأوضح الوزير البريطاني في تصريح صحفي، أن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

وقال الزهاوي إن لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

وزير بريطانى: مصنعو اللقاح مثل “فايزر” وأسترزينيكا” و”مودرنا” وغيرهم يعملون على تحسين اللقاحات

وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل “فايزر”، وأسترزينيكا”، و”مودرنا” وغيرهم من المصنعين “يعملون على تحسين اللقاحات والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير”.

نشرت صحيفة ديلي تليجراف تقريرا لمراسل الشؤون الصحية والعلمية هنري بودكين بعنوان “مناعة القطيع ممكنة في بريطانيا بحلول الصيف”.

معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا هي الأقل خلال الشهور العشرة الماضية

يقول بودكين إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا هي الأقل خلال الشهور العشرة الماضية، كما أن هناك بيانات تشير إلى أن لقاحات الفيروس بدأت تؤتي ثمارها.

اقرأ أيضا  أحكام نهائية ضد 14 متهمًا في «حريق قطار محطة مصر»

ويشير بودكين إلى أن العلماء البريطانيين يعتقدون أن معدل العدوى يتناقص بشكل مستمر خلال الأسبوع الماضي وأن العلماء يستخدمون برامج تحليل أكثر تعقيدا تتيح لهم التنبؤ بمعدلات العدوى في المستقبل في ظل المعطيات الحالية.

وينقل بودكين عن فريق البحث والاستقصاء في جامعة كوليدج لندن تأكيدهم أن الإغلاق العام الثالث في بريطانيا كان له أكبر الأثر في تراجع معدلات العدوى بعدما كانت في قمة المنحنى مع بداية الشهر الماضي كما ينقل عن كارل فريستون مدير فريق البحث قوله “لو استمر برنامج التلقيح بنفس المعدل الحالي مع تخفيف الإغلاق تدريجيا بالتوازي مع تراجع معدلات العدوى فمن الممكن أن نتمكن من تحقيق مناعة القطيع مع بداية شهر يوليو المقبل”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الأحد 7-2-2021 فى مصر

عصام عميرة 2:02 ص, الأحد, 7 فبراير 21

الصحة: تسجيل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

المال - خاص 12:45 ص, الأحد, 7 فبراير 21

حالة الطقس اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر.. استقرار في الأحوال الجوية

دعاء محمود 12:30 ص, الأحد, 7 فبراير 21

بسبب سلوكه المضطرب .. بايدن يخطط لمنع ترامب من تلقي تقارير استخباراتية

محمد عبد السند 10:53 م, السبت, 6 فبراير 21

تكدس الجثث في بوليفيا بفعل الموجة الثانية من فيروس كورونا

محمد عبد السند 10:17 م, السبت, 6 فبراير 21

وزيرة الصحة : 9 آلاف و397 طبيبًا دفعة 2019 أدوا الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب

المرسي عزت 8:14 م, السبت, 6 فبراير 21