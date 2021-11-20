لقاء سويدان : انتظروني بشكل جديد فى مسلسل أيام

سيعرض على منصة شاهد الرقمية ابتداء من الثلاثاء المقبل

تشارك الفنانة لقاء سويدان لأول مرة في مسلسل سيعرض على منصة شاهد الرقمية ابتداء من الثلاثاء المقبل ، مسلسل أيام ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم سلوى خطاب وشيري عادل وحورية فرغلي وأحمد صفوت وندى موسى وغيرهم تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وأشارت سويدان لـ”المال” إلى أنها تقدم في المسلسل الجديد شخصية جديدة عليها لم تجسدها سابقا في أي عمل فني خلال مشوارها السنين الماضية ، لافتة إلى أنها ستقدم لأول مرة شخصية المرأة التي تكافح من أجل زوجها وتقف بجانبه في مواقف صعبة كثيرة.

وَأضافت أن العمل يميل لطابع درامي اجتماعي شعبي ، ويتكون من أكثر من 40 حلقة سيتم عرضها خلال الأيام القادمة على منصة شاهد.