لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك.. أهم ضيوف توك شو الليلة

رحاب صبحى رئيس جهاز حماية المستهلك ضيف "90 دقيقة" على المحوريستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى حوار خاص عن دور الحكومة فى حماية المواطن من جشع التجار وقرارها بكتابة الأسعار عن المنتجات،

رحاب صبحى

رئيس جهاز حماية المستهلك ضيف “90 دقيقة” على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى حوار خاص عن دور الحكومة فى حماية المواطن من جشع التجار وقرارها بكتابة الأسعار عن المنتجات، ويناقش الباز مع ضيفه مدى نجاح الحكومة فى أول أيام تطبيق قرار كتابة الأسعار على المنتجات؟ وكم شكوى تلقاها الجهاز فى أول يوم؟ وما أبرز المخالفات التى رصدها الجهاز اليوم؟ وماذا تم فيها؟ وما العقوبات الموقعة على المخالفين؟

كما يتحدث عن دور جهاز حماية المستهلك بعد تعديلات القانون وخطة الجهاز لنشر فروعه في المحافظات، ويكشف عن أكثر الشركات التي تم التقدم ضدها بشكاوى.

وخلال الحلقة يتلقى اللواء عاطف يعقوب اتصالات المشاهدين واستفساراتهم وكيفية التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

عالم الشائعات فى “بين السطور” على أون لايف



تكشف الإعلامية أماني الخياط، الليلة في برنامج “بين السطور”، على قناة أون لايف فى السابعة مساءً، عالم الشائعات الموازي لإنجازات الدولة، وتستعرض خلال الحلقة، عددًا من الشائعات التى أطلقها من تسميهم بـ”أهل الشر” وأعوانهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة الواقعية لكل شائعة. وتوضح أمانى الخياط، كيف استغلت جماعة الإخوان الإرهابية السوشيال ميديا في بث وترويج الشائعات ضد الدولة، وتتناول الحلقة التفسير النفسي والاجتماعي لتناول الشائعة، وتأثيرها على عقول المواطنين، وذلك عبر عدة مداخلات هاتفية مع المتخصصين.

درة وظافر فى “حكايتى مع الزمان” على دبى



يحل النجمان التونسيان ظافر عابدين ودرة ضيفين على الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة فى أولى حلقات العام الجديد، فى برنامجها “حكايتى مع الزمان”، على شاشة دبى، فى الثامنة مساءً.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجمين من عالم الفن، وقد يكون الثنائى زوجين أو صديقين أو إخوة أو تربطهما علاقة الأبوة أو الأمومة، وتحاورهما منى أبو حمزة حول رؤيتهما للمستقبل وأمانيهم للسنوات المقبلة.

ويقوم الفريق القائم بأداء المكياج، بتحويل شكل الضيفين لأكثر من مرة، بحيث يكبرهما فى المرة الأول حوالى 25 سنة، وفى المرة الثانية حوالى 50 سنة، وفى كل مرة تتركز الأسئلة على هموم الضيفين المستقبلية ومدى تقبلهما لفكرة التقدم فى العمر، وكذلك تقبل كل منهما للآخر، بالإضافة إلى تفاعل كل منهما مع شكله فى المستقبل على أن يرافق كل حقبة زمنية أسئلة عميقة تجعلهما يتحدثان أكثر عن نفسيهما، وكل منهما عن الطرف الآخر.

النمنم في برنامج “من ماسبيرو” على الأولى



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى العاشرة والنصف مساءً، حلمى النمنم وزير الثقافة، فى حلقة مهمة عن مستقبل الثقافة فى مـصـر وخطط وزارة الثقافة لتوعية المجتمع، كما يُجيب عن العديد من التساؤلات وطلب إحاطة من النائب مصطفى بكرى، البرنامج من تقديم عواطف أبو السعود وعمرو قنديل وإخراج خالد نور الدين.