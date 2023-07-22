لقاء جماهيري مع شباب بورسعيد للتعريف بدور مديرية العمل

شاركت مديرة العمل بمحافظة بورسعيد في احتفالية توزيع جوائز مسابقة دينية تحت اسم “منال الجنة” التي أقامتها جمعية روافد الخير ببورسعيد ، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وبحضور رئيس مجلس إدارتها عصام الهندي والشيخ محمد الحديدي كبير الأئمة ببورسعيد ، والدكتورة منال الغراز منسق جمعية روافد الخير ، ومحمد جبر رئيس مجلس إدارة شركة استايل لإدارة الفنادق ، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة والفائزين في المسابقة وأسرهم وشباب متطوعي الهلال الأحمر ، وذلك في إطار جهود المديرية للتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين وحرصها على المشاركة في كافة الأحداث المجتمعية داخل المحافظة الباسلة ونشر الوعي بين جميع فئات المجتمع .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة ، انه القى خلال الحفل كلمة للحاضرين عن الدور الهام الذي تقوم به مديرية العمل بجميع إداراتها من توفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين و متابعة ورعاية و حماية حقوق جميع العمال في جميع المنشآت وتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الهمم وتدريب وتأهيل شباب بورسعيد من الجنسين للمهن التي يتطلبها سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنه وخالية من المخاطر ،كما أشار إلى الاهتمام بحقوق المرأة العاملة وحقوق الطفل طبقا للقانون و المعايير الدولية ..

واضاف مدير المديرية ان رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد عصام الهندي القى كلمة عن الهلال الأحمر المصري واوضح خلالها دوره في دعم العمل المجتمعي والعمل باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها بالإضافة إلى المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي :الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية ،وأشاد بكافة الشباب و الفتيات المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر ببورسعيد لما يقدموه من مجهودات كبيرة في العمل التطوعي بالمحافظة.. وتم توزيع الهدايا للفائزين والدروع التذكارية من كبار الضيوف وفي لفتة طيبة تم تكريم 30 متسابق و متطوع بجمعية الهلال الأحمر ومن سيدات و اطفال من الفائزين بجوائز مسابقة منال الجنة .

شارك في الاحتفالية : لمياء محمود مدير إدارة الرعاية ، وايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وحنان سليمان مدير الإدارة المالية ،ورشا توفيق مسئول شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين ، ومحمد امين مسئول وحدة الطفل .