لقاء تحضيري لتأسيس «شبكة المهرجانات المسرحية العربية»

أعلن «مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي » برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن التحضير لتأسيس « شبكة المهرجانات المسرحية العربية » بمبادرة من وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ويأتي الإعلان التحضيري التأسيسي برعاية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والهيئة العربية للمسرح ، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم _ أليكسو _ ، والمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ( يونسكو ) .. وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

والتقى الدكتور جمال ياقوت، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، و الكاتب المسرحي اسماعيل عبد الله، رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للهيئة العربية للمسرح، والسفير علي مهدي ، الأمين العام للهيئة الدولية للمسرح .



أهداف «شبكة المهرجانات المسرحية العربية»

تعمل الشبكة على تنسيق مواعيد المهرجانات العربية وتبادل الخبرات والعروض المسرحية ، وتطوير آليات الإنتاج والترويج والتسويق لتظل المهرجانات العربية بتنوعها وتعدد برامجها واحدة من أهم وسائل التطوير والترقية لفنون الأداء، بما تتيحه من فرص العرض والتلاقي وتبادل الأفكار ثم المعلومات.

وبشكل خاص في برامج التنظيم والإدارة والتنوير والإعلام والإنتاج والتسويق والترويج والنشر والتدريب الفني والتقني . فمنذ تأسيس المهرجانات العربية المتعددة، وعلى مدى أكثر من خمسة عقود هي عمر أقدمها، لم ترتبط كثيراً بالعمل فيما بينها للتنسيق . وهو أمر مهم يطرح الآن بوضوح بعد استقرار بعضها، ونجاح واتصال واستمرار دوراتها في مواقيت معلومة، وهو الأمر الذي يدعو إلى بحث فرص العمل المشترك، لتأسيس شبكة للمهرجانات العربية.