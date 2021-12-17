ثقافة وفنون

لقاء تحضيري لتأسيس «شبكة المهرجانات المسرحية العربية»

أعلن « مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي » برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن التحضير لتأسيس « شبكة المهرجانات المسرحية العربية » بمبادرة من وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم
سلوى عثمان 9:31 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21 9:31 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

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أعلن «مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي » برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن التحضير لتأسيس « شبكة المهرجانات المسرحية العربية » بمبادرة من وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ويأتي الإعلان التحضيري التأسيسي برعاية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والهيئة العربية للمسرح ، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم _ أليكسو _ ، والمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ( يونسكو ) .. وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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والتقى الدكتور جمال ياقوت، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، و الكاتب المسرحي اسماعيل عبد الله، رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للهيئة العربية للمسرح، والسفير علي مهدي ، الأمين العام للهيئة الدولية للمسرح .

أهداف «شبكة المهرجانات المسرحية العربية»

تعمل الشبكة على تنسيق مواعيد المهرجانات العربية وتبادل الخبرات والعروض المسرحية ، وتطوير آليات الإنتاج والترويج والتسويق لتظل المهرجانات العربية بتنوعها وتعدد برامجها واحدة من أهم وسائل التطوير والترقية لفنون الأداء، بما تتيحه من فرص العرض والتلاقي وتبادل الأفكار ثم المعلومات.

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وبشكل خاص في برامج التنظيم والإدارة والتنوير والإعلام والإنتاج والتسويق والترويج والنشر والتدريب الفني والتقني . فمنذ تأسيس المهرجانات العربية المتعددة، وعلى مدى أكثر من خمسة عقود هي عمر أقدمها، لم ترتبط كثيراً بالعمل فيما بينها للتنسيق . وهو أمر مهم يطرح الآن بوضوح بعد استقرار بعضها، ونجاح واتصال واستمرار دوراتها في مواقيت معلومة، وهو الأمر الذي يدعو إلى بحث فرص العمل المشترك، لتأسيس شبكة للمهرجانات العربية.

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بقلم سلوى عثمان

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