لقاء بين رئيس البحوث الزراعية وممثلي المعاهد والمعامل البحثية

عقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لقاءين متتاليين في التاسع والرابع عشر من أغسطس 2023 بمجموعة من الباحثين الممثلين للهيئة البحثية بمختلف فئاتها من المعاهد والمعامل البحثية، وشملا معاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان معهد الإنتاج الحيواني ومعهد التناسليات الحيوانية والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية .

وشمل اللقاء الاخير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات ومعهد تكنولوجيا الأغذية البنك القومي للجينات والإقليمي للأغذية والأعلاف والمعمل المركزي للزراعة العضوية والإرشاد الزراعي والاقتصاد الزراعي والإحصاء والهندسة الوراثية، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات مع الباحثين بالمركز بمختلف تخصاصتهم.

وفي هذا الإطار ناقش الأستاذ الدكتور رئيس المركز الموضوعات الملحة علي الساحة فيما يخص التحديات التي تواجهها دول العالم ومصر والمتعلقة بالأمن الغذائي وعلاقته بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة إلى جانب نقص إمدادات المياه وندرتها وتأثيراتها علي الزراعة المصرية والتصحر وارتفاع ملوحة التربة والمياه خاصة في ظل الأزمات التي ظهرت علي الساحة الدولية بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الأهلية السودانية والتي أكدت أهمية الزراعة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي الذي يمثل أمن قومي وأمن اجتماعي.

وأكد سليمان على دور مركز البحوث الزراعية كجهة علمية بحثية إرشادية وفنية في العمل علي حل هذه المشكلات من خلال الأبحاث التي يقوم بها باحثي المركز والتي يجب ان تكون موجهة بشكل رئيسي لتلك التحديات وغيرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري.



كما تطرق اللقاء لأهمية أن يقوم باحثي المركز بالتقديم في جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية خاصة ان هناك الكثير من الأبحاث والمشاريع والنتائج الممتازة والتي تستحق المشاركة وأكد على ثقة أن باحثي المركز لديهم الإمكانيات والكفاءة اللازمة للحصول على تلك الجوائز خاصة وأن هناك تنوع في الجوائز المخصصة للزراعة وللزراعيين.