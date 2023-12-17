لقاء بين الحجر الزراعي ووفد قطري لبحث انسيابية السلع إلى الدوحة

التقى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والادارة المركزية للحجر الزراعي بالسيدة الدكتورة وسن الباكر مدير ادارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة القطرية وبحضور الدكتورة ايمان حلمي ممثل الهيئة القومية لسلامة المصرية وعدد من مسئولى الملفات الفنيه من الجانبين .

وقال موسى في تصريحات صحفية اليوم إن اللقاء تضمن مناقشة الموضوعات الخاصة بانسياب السلع الزراعية المصرية الي السوق القطري.

وقد استعرض الجانبين آخر التطورات التي استجدت علي الأسواق المحليه لهما .

وأضاف موسي أنه فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر خلال الاسبوع الجاري بين الجانبين للاتفاق على انسب ألية تضمن انسياب السلع الزراعية المصرية دون حدوث أي عوائق.

يأتي ذلك في ي إطار متابعة ملفات التعاون الثنائي مع الدول العربية،

المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والادارة المركزية للحجر الزراعي يلتقي مدير ادارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة القطرية