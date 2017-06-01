لقاء السيسي برئيس أوروجواي يتصدر عناوين الصحف

المال – خاص
تقدم بوابة “المال ” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:
الأهرام
* الرئيس: دفع أطر التعاون مع أوروجواى فى كل المجالات.
* فاسكيز: استثمار إمكانات البلدين الكبيرة فى زيادة حجم التجارة.
* تعديل قوانين العقوبات والنقل والجامعات والشركات.
* إحباط الاستيلاء على ألفى فدان ببحيرة مريوط بالإسكندرية.
* تدريب 1642 من رؤساء لجان الثانوية العامة على التعامل مع البوكليت.
* بتكلفة 300 مليون جنيه الانتهاء من ازدواج طريق سوهاج – قنا نهاية الشهر الحالى.
* لمنع الأدوية المهربة والمغشوشة الصحة: بدء منظومة التعقب الدوائى يونيو المقبل.
* الزراعة: ضبط 59 ألف طن من اللحوم الفاسدة خلال شهر.
* معلومات الوزراء: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها الأحد المقبل.. ولا تعديل فى جدول الامتحانات.
* راشد يلتقى أول فوج سياحى يزور مسار «رحلة العائلة المقدسة».
* وزيرة الهجرة: الإرهاب لن ينال من استقرار الوطن.
* رئيس بنك القاهرة: إعفاء قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية من قرار رفع سعر الفائدة.
* قابيل: إلغاء منح الموافقة المبدئية للمشروعات تفعيلا لقانون التراخيص الصناعية الجديد.
* تثبيت الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه.
* طبيب يقتل «سايس» بسبب الخلاف على ركن دراجة بخارية.
* سقوط مسئول بحى طرة لتقاضيه رشوة.
* الأهلى يتلقى عرضا من بورتسموث الإنجليزى لشراء عقد الإيفوارى كوليبالى.
الأخبار
* السيسي: ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسوية أزمات المنطقة ومكافحة الإرهاب.
* وزير البترول: الإصلاحات الاقتصادية تدعم جذب الاستثمارات في مجال الطاقة.
* حجازي يبحث وقائد قيادة حلف شمال الأطلنطي التعاون العسكري.
* رئيس الوزراء: الاستفادة من الأراضي المستردة.
* بناء 500 شقة بالرويسات.. وإزالة 61 حالة تعد بالجبيل.
* البرلمان يوافق نهائيا علي الحساب الختامي للموازنة العامة ٢٠١٥-٢٠١٦.
* إزالة ٤٢٪ من التعديات مع انتهاء مهلة استعادة «حق الشعب».
* إسماعيل يلتقي٧ محافظين لمتابعة إزالة التعديات.
* القوات الجوية تدمر عربتين يقودهما تكفيريان.
* الفريق أول صدقي خلال إفطاره مع مقاتلي قوات شرق القناة: ردع التنظيمات الإرهابية والداعمين لها حق أصيل للدولة.
* إعلان التغييرات الجديدة بالمؤسسات الصحفية القومية.
* تجديد حبس خال عريس أكتوبر وصديقه ١٥ يوماً بعد قتل الطفل يوسف.
* البدري: خسرنا كوليبالي.. والأهلي أكبر من أي لاعب.
الجمهورية
* مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: تشديد عقوبة الخطف إلي الإعدام أو السجن المشدد.
* مصر تدين بشدة مذبحة كابول.
* اقرار الحساب الختامي لموازنة الدولة.. وتعديل في شروط القيد بالسجل التجاري.
* وزير الدفاع خلال إفطاره مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث: الضربات الجوية في ليبيا لردع التنظيمات الإرهابية .. والقوي الداعمة لها.
* مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية” تفضح “الدوحة”: قطر دعمت “القاعدة” بـ 600 ألف دولار.
* وفد كنائس استراليا ونيوزيلندا: متضامنون مع المصريين ضد الإرهاب.. والطيب “أيقونة للسلام”.
* حملات استرداد حق الشعب.. مستمرة.
* 196 مادة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
* الفيوم: صاحب قناة فضائية استولي علي 227 فدانا.
* الملا يبحث الاستفادة من الخبرات النرويجية والبلجيكية في تطوير قطاع البترول.
* الفريق محمود حجازي يلتقي قائد قيادة حلف شمال الاطلنطي للتطوير.
* “نصر” تبحث زيادة استثمارات شركات الأدوية العالمية بمصر.
* وزير شئون الأديان الصيني يقدم التعازي للبابا تواضروس الثاني.
* استشهاد 3 ضباط وجندي خلال مطاردة عناصر ارهابية بالواحات البحرية.
* بديل كوليبالي من خارج مصر.. ومغربي أبرز المرشحين.