لقاء السيسي برئيس أوروجواي يتصدر عناوين الصحف

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المال - خاص تقدم بوابة "المال " عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها: الأهرام * الرئيس: دفع أطر التعاون مع أوروجواى فى كل المجالات. * فاسكيز: استثمار إمكانات البلدين الكبيرة فى زيادة حجم التجارة. * تعديل قوانين العقوبات…



المال – خاص

تقدم بوابة “المال ” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وجاء فيها:

الأهرام

* الرئيس: دفع أطر التعاون مع أوروجواى فى كل المجالات.

* فاسكيز: استثمار إمكانات البلدين الكبيرة فى زيادة حجم التجارة.

* تعديل قوانين العقوبات والنقل والجامعات والشركات.

* إحباط الاستيلاء على ألفى فدان ببحيرة مريوط بالإسكندرية.

* تدريب 1642 من رؤساء لجان الثانوية العامة على التعامل مع البوكليت.

* بتكلفة 300 مليون جنيه الانتهاء من ازدواج طريق سوهاج – قنا نهاية الشهر الحالى.

* لمنع الأدوية المهربة والمغشوشة الصحة: بدء منظومة التعقب الدوائى يونيو المقبل.

* الزراعة: ضبط 59 ألف طن من اللحوم الفاسدة خلال شهر.

* معلومات الوزراء: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها الأحد المقبل.. ولا تعديل فى جدول الامتحانات.

* راشد يلتقى أول فوج سياحى يزور مسار «رحلة العائلة المقدسة».

* وزيرة الهجرة: الإرهاب لن ينال من استقرار الوطن.

* رئيس بنك القاهرة: إعفاء قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية من قرار رفع سعر الفائدة.

* قابيل: إلغاء منح الموافقة المبدئية للمشروعات تفعيلا لقانون التراخيص الصناعية الجديد.

* تثبيت الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه.

* طبيب يقتل «سايس» بسبب الخلاف على ركن دراجة بخارية.

* سقوط مسئول بحى طرة لتقاضيه رشوة.

* الأهلى يتلقى عرضا من بورتسموث الإنجليزى لشراء عقد الإيفوارى كوليبالى.

الأخبار

* السيسي: ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسوية أزمات المنطقة ومكافحة الإرهاب.

* وزير البترول: الإصلاحات الاقتصادية تدعم جذب الاستثمارات في مجال الطاقة.

* ‎حجازي يبحث وقائد قيادة حلف شمال الأطلنطي التعاون العسكري.

* رئيس الوزراء: الاستفادة من الأراضي المستردة.

* بناء 500 شقة بالرويسات.. وإزالة 61 حالة تعد بالجبيل.

* البرلمان يوافق نهائيا علي الحساب الختامي للموازنة العامة ٢٠١٥-٢٠١٦.

* إزالة ٤٢٪ من التعديات مع انتهاء مهلة استعادة «حق الشعب».

* إسماعيل يلتقي٧ محافظين لمتابعة إزالة التعديات.

* القوات الجوية تدمر عربتين يقودهما تكفيريان.

* الفريق أول صدقي خلال إفطاره مع مقاتلي قوات شرق القناة: ردع التنظيمات الإرهابية والداعمين لها حق أصيل للدولة.

* إعلان التغييرات الجديدة بالمؤسسات الصحفية القومية.

* تجديد حبس خال عريس أكتوبر وصديقه ١٥ يوماً بعد قتل الطفل يوسف.

* البدري: خسرنا كوليبالي.. والأهلي أكبر من أي لاعب.

الجمهورية

* مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: تشديد عقوبة الخطف إلي الإعدام أو السجن المشدد.

* مصر تدين بشدة مذبحة كابول.

* اقرار الحساب الختامي لموازنة الدولة.. وتعديل في شروط القيد بالسجل التجاري.

* وزير الدفاع خلال إفطاره مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث: الضربات الجوية في ليبيا لردع التنظيمات الإرهابية .. والقوي الداعمة لها.

* مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية” تفضح “الدوحة”: قطر دعمت “القاعدة” بـ 600 ألف دولار.

* وفد كنائس استراليا ونيوزيلندا: متضامنون مع المصريين ضد الإرهاب.. والطيب “أيقونة للسلام”.

* حملات استرداد حق الشعب.. مستمرة.

* 196 مادة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

* الفيوم: صاحب قناة فضائية استولي علي 227 فدانا.

* الملا يبحث الاستفادة من الخبرات النرويجية والبلجيكية في تطوير قطاع البترول.

* الفريق محمود حجازي يلتقي قائد قيادة حلف شمال الاطلنطي للتطوير.

* “نصر” تبحث زيادة استثمارات شركات الأدوية العالمية بمصر.

* وزير شئون الأديان الصيني يقدم التعازي للبابا تواضروس الثاني.

* استشهاد 3 ضباط وجندي خلال مطاردة عناصر ارهابية بالواحات البحرية.

* بديل كوليبالي من خارج مصر.. ومغربي أبرز المرشحين.