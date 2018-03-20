لقاء السيسى والموزانة العامة أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى :تركز برامج التوك شو مساء اليوم الثلاثاء على لقاء المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في برنامج "شعب ورئيس".وترصد المال أبرز ما في خريطة التوك شو كالتالي: الرئيس عبد الفتاح السيسى على أون لايفتذيع قناة أون لايف في الثامنة مساءً ، لقاء المخرجة ساندرا نشأت

رحاب صبحى :

تركز برامج التوك شو مساء اليوم الثلاثاء على لقاء المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في برنامج “شعب ورئيس”.

وترصد المال أبرز ما في خريطة التوك شو كالتالي:



الرئيس عبد الفتاح السيسى على أون لايف





تذيع قناة أون لايف في الثامنة مساءً ، لقاء المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في برنامج “شعب ورئيس”.



حكيم ضيف” 90 دقيقة ” على قناة المحور





يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز نجم الغناء حكيم فى حلقة خاصة على شاشة قناة المحور فى الثامنة مساءً.

ويكشف حكيم فى الحلقة الاستثنائية ببرنامج 90 دقيقة عن أسرار وكواليس رحلاته العالمية وتفاصيل الحفلات فى أوربا والوطن العربى ، ولأول مرة سيتحدث حكيم عن أغنية ” ابو الرجولة ” التى خص بها الشعب المصرى ضمن قائمة أغانيه الوطنية التى يحرص على تقديمها فى حفلاته داخل وخارج مصر

اللواء يسري عمارة فى ” الملف ” على العاصمة





يستضيف الكابتن عزمي مجاهد في برنامج ” الملف ” فى الثامنة مساءً على قناة العاصمة ، اللواء يسري عمارة احد اهم ابطال حرب اكتوبر 73 والذي قام بأسر قائد المدرعات الاسرائيلي عساف ياجوري .. وتتطرق الحلقة الي الانتخابات الرئاسية والبطولات التي يحققها الجيش المصري في سيناء وعلي الحدود .

لماذا غاب الفن عن المشهد السياسى المصرى فى ” مساء dmc”





يواصل الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامجه فى التاسعة مساءً مساء dmc على قناة dmc ، مبادرته فى مشاركة أبناء الشهداء ، وفي الفقرة الثانية يلتقى “كمال”، مع الكاتب الصحفى حمدى رزق، وفي الفقرة الأخيرة من البرنامج يستضيف النجم أحمد بدير، ومناقشة حول: لماذا غاب الفن عّن المشهد السياسى المصرى فى السنوات الأربع الماضية، وكيف يمكن أن يعود لقيادة روح الوطنية المصرية، وماذا تستفيد مصر من طوابير الناخبين؟.



الموزانة العامة موضوع ” رأى عام ” على ten





يستضيف الإعلامى عمرو عبد الحميد في برنامجه “رأى عام ” على قناة “ten” في الثامنة مساء، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ويدور الحوار عن فيلم “الشعب ورئيس”.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج الدكتور محمد النظامى الخبير الاقتصادي، والنائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ويدور الحوار عن الموازنة العامة.