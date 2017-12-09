لقاءات ساخنة وأسبوع شاق للمحترفين المصريين

على المصري:ستكون الجماهير المصرية، على موعد هذا الأسبوع، مع لقاءات ساخنة وصدامات بين المحترفين المصريين، وينتظر المصريون، يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة الصدام المثير بين محمد صلاح وأحمد حجازي، في مواجهة ليفربول وووست بروميتش بالجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي.ونلقى نظرة فى التقرير التالى، على

على المصري:

ستكون الجماهير المصرية، على موعد هذا الأسبوع، مع لقاءات ساخنة وصدامات بين المحترفين المصريين، وينتظر المصريون، يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة الصدام المثير بين محمد صلاح وأحمد حجازي، في مواجهة ليفربول وووست بروميتش بالجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي.

ونلقى نظرة فى التقرير التالى، على المواجهات القوية والصعبة، خلال أسبوع حافل باللقاءات التي تنتظرها الجماهير لمتابعة نجومها المفضلين، وتبدأ اللقاءات، اليوم السبت، بمواجهة قوية للرائد في الدوري السعودي، بقيادة النجم المصري محمود عبد الرازق “شيكابالا”، أمام اتحاد جدة، الذي يغيب عن صفوفه محمود عبد المنعم “كهربا”، بسبب الإيقاف في الجولة الثالثة عشرة للدوري السعودي

ويأمل رمضان صبحي مساعدة فريقه ستوك سيتي في مواجهته القوية والمرتقبة أمام توتنهام هوتسبير غدًا السبت في الجولة السادسة عشرة للدوري الإنجليزي، بينما يتطلع أحمد حجازي لمواصلة تألقه مع دفاع وست بروميتش ألبيون حين يواجه سوانزي سيتي خارج الديار.

ويقود أحمد المحمدي فريقه أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا أمام ميلوول بالجولة الحادية والعشرون للمسابقة، بينما يلعب محمود حسن “تريزيجيه”، مع فريقه قاسم باشا أمام طرابزون سبور في الجولة الخامسة عشرة للدوري التركي، ويخوض عمرو جمال اختباراً خارج الديار مع فريقه بيدفيست ضد مضيفه بولوكوان سيتي في الدوري الجنوب إفريقي.

ويسعى محمد النني، لإستثمار الدفعة القوية بعد تسجيل هدف لآرسنال بالدوري الأوروبي، ومواصلة التطور في لقاء صعب خارج الأرض أمام ساوثهامبتون، غدا الأحد، بينما ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول ديربي الميرسيسايد، المثير والملئ بالتفاصيل الفنية والندية والأجواء المثيرة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب أتروميتوس ضد ليفادياكوس في الدوري اليوناني، غدا الأحد، في اختبار جديد لعمرو وردة لاعب الأول، بينما يسعى عصام الحضري لقيادة فريقه التعاون لحصد الفوز على حساب الإتفاق، فى الدورى السعودى، ويبحث عمرو مرعي عن العودة للتهديف مع النجم الساحلي التونسي أمام الصفاقسي في مواجهة نارية بالدورى التونسى.

ويظهر أحمد حسن “كوكا”، مع فريقه سبورتينج براجا البرتغالي ضد مضيفه مارتيمو في الدوري بعد غدا الاثنين، بينما يخوض ستوك سيتي مع رمضان صبحي مهمة جديدة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، ويلعب تريزيجيه مع فريقه قاسم باشا ضد مضيفه بولو سبور في دور الـ32 في كأس تركيا.

ويترقب المصريون يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة الصدام المثير بين محمد صلاح وأحمد حجازي في مواجهة ليفربول وووست بروميتش، بالجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي، بينما يحل آرسنال مع نجمه المصري محمد النني ضيفاً على وست هام.

ويقود شيكابالا، فريقه الرائد يوم الخميس المقبل، فى مواجهة القادسية الذى يلعب له مهاجم الزمالك ووادى دجلة السابق، النيجيرى ستانلى أوهاويتشى، بينما يعود حسام غالي لقيادة النصر ضد الفيصلي فى الجولة الرابعة عشرة للدورى السعودى.