لقاءات الوفد البرلماني المصري بالكونجرس الأمريكي

ياسمين فواز:صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني الرسمى المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن من المقرر أن يجرى الوفد البرلمانى عددا من اللقاءات اليوم داخل الكونجرس الأمريكي، مؤكدا أن ذلك يأتي عقب عدة لقاءات عقدها الوفد فى يوم العمل الأول له

ياسمين فواز:

صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني الرسمى المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن من المقرر أن يجرى الوفد البرلمانى عددا من اللقاءات اليوم داخل الكونجرس الأمريكي، مؤكدا أن ذلك يأتي عقب عدة لقاءات عقدها الوفد فى يوم العمل الأول له بواشنطن.

وأضاف أن الوفد التقي فى مقر وزارة الخارجية الأمريكية بـ Yale lempert القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط و Tim pounds مسئول مكتب الشئون المصرية فى الخارجية.

وأشار الخولي إلي تأكيد الجانب الأمريكى على الترحيب بالوفد المصرى فى واشنطن، وعلى أن الزيارة فرصة عظيمة فى تدعيم العلاقات بين البلدين، وأن مصر موقعها متفرد بالنسبة للدفع بعملية السلام ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلي تأكيد الوفد المصرى على حرصه على تنمية العلاقات بين الدولتين فى ظل مصر مع بعد ثورتين ومع تولى الإدارة الأمريكية الجديدة، لافتا إلي لقاء الوفد المصرى فى مقر البيت الأبيض بديريك هارفى مساعد الرئيس الأمريكى، لشئون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي، والذي رحب بزيارة الوفد المصرى، كما أكد الدور المحورى لمصر فى مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تقف مع مصر بكل قوة فى هذا الشأن.

وأوضح عضو الوفد البرلماني تأكيد الوفد المصرى على أن الأزهر الشريف يطور من إمكانياته وأدواته فى سبيل مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني، وهو ما يحتاج تضافر كل الجهود الدولية فى سبيل تحقيق ذلك، كما أنهى الوفد المصرى اللقاءات فى اليوم الأول بمائدة حوار مستديرة مع معهد الشرق الأوسط، حيث تم تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا من بينها عملية الإصلاح الاقتصادي، والموقف الأخير من قطر فى ظل التوجهه المصرى لمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب .