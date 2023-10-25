لفضح جرائم الاحتلال.. «حقوق النواب» تجهز ملفا كاملا عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينين

تعتزم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، تجهيز ملف كامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضخ الكيان الصهيوني أمام العالم.



وقررت اللجنة تخصيص اجتماعها، يوم الاثنين المقبل، لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني،

وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية.



ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع، كل من المجلس القومى لحقوق الانسان، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني،

وهي: المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.



كما دعت اللجنة البرلمانية مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.