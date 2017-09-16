لفت نظر من وزارة الري لمهندس شارك في مؤتمر بقطر

حسين رجب قالت وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، إنها أحالت مهندسا بهيئة المساحة للتحقيق ووجهت له لفت نظر إثر مشاركته في مؤتمر بقطر. وبحسب بيان، أحالت الوزارة "المهندس طارق جودة السيد عجاج مدير عام الجيوديسيا بالهيئة المصرية العامة للمساحة للتحقيق وتوجيه لفت نظر له". وأوض

حسين رجب

قالت وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، إنها أحالت مهندسا بهيئة المساحة للتحقيق ووجهت له لفت نظر إثر مشاركته في مؤتمر بقطر.

وبحسب بيان، أحالت الوزارة “المهندس طارق جودة السيد عجاج مدير عام الجيوديسيا بالهيئة المصرية العامة للمساحة للتحقيق وتوجيه لفت نظر له”.

وأوضحت أن هذه العقوبة، “لما بدر منه حيث قام بإشتراكه بدعوه خاصة لحضور مؤتمر بدولة قطر خلال إجازته الخاصة ” دون التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة”.

وأمس أصدر الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، تعليماته بإجراء التحقيق مع أحد قيادات الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمشاركته في منتدى قطر الدولي الأول للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، الذي عقد مؤخرًا على مدار يومين، تحت عنوان “إدارة المعلومات الجيومكانية.. طموح وتحديات نحو تنمية مستدامة”، دون الحصول على موافقة مسبقة من جهة عمله.

وأكد المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المصرية العامة للمساحة، في تصريحات صحفية أن الهيئة لم تشارك بصفة رسمية في هذا المؤتمر، ولم توجه إليها دعوة للمشاركة، ولم ترسل أي ممثل عنها، لافتًا إلى أن الموظف المحال للتحقيق شارك في هذا المنتدى بصفة شخصية ودون علم الهيئة، مشيرًا إلى أنه وقتها كان يقضي إجازة خاصة.

كان المنتدى، الذى عقد يومي 19و20 فبراير الماضي، قد وجه دعوة رسمية للدكتورة دلال النجار، رئيس شعبة الخرائط بلجنة الهيدرولوجيا بوزارة الري ونائب رئيس الاتحاد العربي للمساحة، إلا أنها لم تشارك.

وقطر تواجه بمقاطعة من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، منذ يونيو الماضي.