لـ 4 أعوام.. «إيدام» للرعاية الصحية تقدم خدماتها لنقابة الصحفيين مجانًا

وقعت شركة إيدام للرعاية الصحية ونقابة الصحفيين بروتوكول تعاون، لتقديم خدماتها بالمجان لأعضاء نقابة الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، ومحمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، والدكتور إيهاب كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيدام للرعاية الصحية، وخالد عبد الرحمن، المدير الإداري للشركة.

وقال الدكتور إيهاب كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيدام للرعاية الصحية، إن شركته فخورة بتوقيع البروتوكول مع نقابة الصحفيين، كخطوة تعكس التزامها بتقديم الرعاية الصحية لكل المصريين، وإيمانًا منها بدور الصحفيين المؤثر في المجتمع المصري، مع توالي مجهودات “إيدام” في تقديم مستوى متطور من الرعاية الصحية ونجاحاتها السابقة في قطاعات مختلفة.

وقال محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن توقيع البروتوكول مع شركة إيدام جزء من تطوير المنظومة الطبية لعلاج الصحفيين وأسرهم، التي تشمل 5 ركائز أساسية، وهي تطوير مشروع العلاج الحالي، والتأمين الصحي الحكومي، والتأمين الطبي الخاص، والتحول الرقمي والتكنولوجي، وتقديم عروض وخصومات على الخدمات الطبية والأدوية.

وبيّن أن البروتوكول بين الصحفيين و”إيدام”، يتضمن قيام الشركة بتوفير برنامجها العضوية الفضية لكافة المشتركين في مشروع علاج النقابة وأشقائهم مجانًا لمدة 4 سنوات بأسعار تعاقد النقابات، من خلال شبكة طبية متكاملة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة بما فيها الخدمات الطبية التجميلية والتكميلية، وخصم يصل إلى 20% على الأدوية ومستحضرات التجميل، مع إمكانية تقسيط جميع الخدمات الطبية بدون حد أقصى أو موافقات مسبقة، وتصدر العضوية من خلال مندوبي الشركة المتواجدين يوميًا بمقر نقابة الصحفيين.

وأضاف أن البروتوكول يشمل قيام شركة إيدام من خلال فريق التعاقدات لديها بزيادة أعداد مقدمي الخدمة الطبية على مستوى الجمهورية وضمهم إلى الشبكة الطبية لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم وخاصة في المحافظات، مع التركيز على التعاقد مع المستشفيات الموجودة خارج الشبكة الحالية، وزيارة أطباء الأسنان والصحة النفسية والتعاقد مع عدد من صيدليات لتقديم خصومات كبيرة على الأدوية المحلية والمستوردة ومراكز البصريات والعلاج الطبيعي.

ويتضمن دورها قيامها بمراجعة العقود القديمة وتحديثها وتحسين أسعار مقدمي الخدمة لتقليل التكلفة التي يتحملها مشروع علاج الصحفيين.

وذكر أن شركة إيدام تتولى تنظيم فعاليات طبية على مدار السنة داخل نقابة الصحفيين، تشارك فيها العديد من الجهات الطبية من مستشفيات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وغيرها لتقديم خدمات مجانية للصحفيين داخل نقابتهم.