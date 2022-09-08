لـ«سماع الرأي المخالف».. السيسي يوجه الحكومة بعقد مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هدف الحكومة الأول كان توفير السلع بشكل يحقق مطالب المواطنين بدون أي ضغوط، وذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم ضمن تدشين مشروعات جديدة بقناة السويس.

وأضاف السيسي: “معرفناش نشكر ربنا كويس لما تم افتتاح حقل ظهر، ولم نشكره كما ينبغي.. عارفين لو حقل ظهر ده مش موجود دلوقتي وداخل الخدمة ويقدملنا طاقة بالتكلفة اللي بنتكلم بيها دي، صدقوني مكناش هنقدر نشغل محطات الطاقة الكهربائية اللي عندنا”.

وتابع السيسي: “لأن تكلفة الغاز شهريا 2 مليار دولار وتكلفة تشغيل المحطات دي لو بنجيب غاز من بره في السنة بـ24 مليار دولار”.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والخبراء الاقتصاديين لعقد مؤتمر اقتصادي خلال نهاية الشهر الجاري، قائلا: “بدعو إنه في نهاية الشهر الجاري نعمل مؤتمر اقتصادي ونجيب المتخصصين ونسمع الرأي المخالف معانا”.

وتابع السيسي: “ذلك المؤتمر الاقتصادي بجانب الحوار الوطني المستمر، نكون إحنا كدولة نتكلم ونوضح مع المستثمرين ورجال الصناعة إننا نسمع بعضنا البعض”.

وأضاف السيسي: “مستعدون للشراكة مع القطاع الخاص في كافة قطاعات الدولة”.