لغز قتل مقاول بالمنيا.. والجناة: قطعناه أجزاء وألقيناها بمجرى مائي

قتل 5 أشخاص مقاول بمحافظة المنيا، بسبب وجود خلافات مالية بينهم، ما دفعهم لملاحقته والتخلص منه بسلاح أبيض، وكشف ملابسات الواقعة أجهزة الأمن بعد العثور على سيارة ملاكي بأحد المجاري المائية وبعدها أحد أجزاء جثمان صاحبها، وحددت مرتكبي الجريمة.

الإنقاذ النهري تعثر على أجزاء جثمان

بدأت التفاصيل بتلقي مركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا، بلاغًا عن انقلاب سيارة ملاكي بأحد المجاري المائية، قيادة أحد الأشخاص يعمل مقاول.

واستخرجت السيارة ولا يوجد بها قائدها، ما دفع قوات الإنقاذ النهري تبحث عن الجثمان لكشف ملابسات الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على أجزاء من جثة أدمية، خاصة بقائد السيارة بالمجرى المائي المُشار إليه.

وشكلت أجهزة وزارة الداخلية فريق بحث جنائي توصلت برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا.

قتل علي يد 5 أشخاص

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 5 أشخاص يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية، ومُقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط شخصين من المتهمين.

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

متهمان: بيننا خلافات مالية وترصدناه

وقال المتهمان إنه نظرًا لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهم، وفي سبيل تنفيذ مخططهم رصدوا تحركات المجني عليه.

وأضاف المتهمان أنهم وشركائهم استوقفوا السيارة قيادته واقتادوه داخل إحدى المناطق النائية، وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء.

وأشاروا إلى أنهم قطعوا جثته إلى أجزاء، وتخلصوا منها وسيارته بإلقائها بالمجرى المائى.