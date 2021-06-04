لغرفة ملاحة الإسكندرية .. الجمارك تعقد ندوة تعريفية بنظام التسجيل المسبق للشحنات

قبل تطبيقه إلزاميا على الشحنات الواردة بحرا في أول يوليو المقبل

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية، الخميس الماضي ندوة تعريفية عن نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” لتعريف أعضاء الغرفة بالنظام الجديد الذي بدأت مصلحة الجمارك في تطبيقه بداية أبريل الماضي تجريبيا، ومن المقرر أن يتم تنفيذه إلزاميا مطلع يوليو المقبل على الشحنات الواردة بحرا.

صرح بذلك هادي الحمامصي، رئيس لجنة التدريب بغرفة ملاحة الإسكندرية، وحضر الندوة كل من محمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة، وأحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ للبضائع الصب الجاف، كما شارك ما يقرب من 60 مشاركا من ممثلي الشركات الأعضاء من التوكيلات الملاحية والشركات من الجهات الأخرى التي قامت بالتسجيل.

ورحب هادي الحمامصي في بداية اللقاء لمسئولي الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS” للتعاون لعقد تلك الندوات، كما تم تقديم عرض تقديمي من خلال سارة حلاوة من مسئولي إدارة التدريب بشركة MTS للشركات كالمشاركة، وذلك بشرح مبسط لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI والذي سيبدا تنفيذه فعليا من أول يوليو المقبل، كما تم الرد على كافة استفسارات الأعضاء بخصوص كيفية التسجيل و التطبيق لنظام ACI.

وأشارت سارة حلاوة في ردها على استفسارات الأعضاء أنه ما سيتم تطبيقه خلال المرحلة الحالية على الانشطة التجارية فقط، مضيفة الى ذلك استثناء الأمتعة الشخصية والتعامل مع الجهات السيادية، لافتة إلى أنه سيتضح الأمر مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2021 من وزارة المالية لاكتمال المنظومة.

هذا بجانب أنه سيتم التنسيق مع هادي الحمامصي رئيس لجنة التدريب بالغرفة فور الانتهاء من تطوير موقع “نافذة” على تدريب التوكيلات الملاحية طبقا لأنشطتها علي كيفية الإدراج والتعامل على موقع نافذة قبل البدء الفعلي للإدراج على الموقع.

كما أشارت “حلاوة” إلى ما تم نشره على الشركات من مصلحة الجمارك المصرية، والتي قامت الغرفة بنشره على أعضائها طبقا لما وافانا به قطاع النقل البحري، بشأن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وما يتطلب ذلك من ضرورة إثبات رقم تعريف الشحنة “ACID” ورقم تعريف المصدر الأجنبي، ورقم تعريف المستورد المصري ضمن بيانات مستند بوليصة الشحن، وكذلك ضمن بيانات قوائم الشحن (المنافيست) .

وأكد قطاع النقل البحري أن التوكيل الملاحى يستطيع الاطلاع على المستند الفني الخاص بالرد على الاستفسارات الفنية للتعديلات المطلوبة على الرسائل الإلكترونية (CUSCARV 95 B) والضوابط المرتبطة البيانات.

وتبدأ الخطوات بالدخول على الموقع الإلكتروني “نافذة” ( https://www.nafeza.gov.eg/ar ) ، ثم الضغط على قائمة نظام التسجيل المسبق للشحنات، والضغط على بند دليل إرشادي لشركات الشحن ووكلائهم وتحميل ملف (https://www.nafeza.gov.eg/media/files/ACI-Shipping-Lines-Guide-V1.5.pdf ) .

وأوصي هادي الحمامصي رئيس لجنة التدريب بغرفة ملاحة الإسكندرية، بضرورة سهولة التواصل بين الدعم الفني من شركة (MTS ) والتوكيلات الملاحية، وضرورة قيام شركة MTS بموافاة الغرفة ببيان ملخص بالإجراءات والخطوات اللازم إتباعها من الخطوط الملاحية والشركات قبل بداية التنفيذ الفعلي لنظام التسجيل المسبق ( ACI ) بدأ من أول يوليو المقبل لشحن البضاعة إلى مصر ليتم تعميمه لأعضاء الغرفة.

وأكد الحمامصي على ضرورة مشاركة مسئول الدعم الفني من شركة (MTS ) ومسئول من مصلحة الجمارك أو مختص الشئون الجمركية بشركة MTS خلال الندوات المزمع عقدها مع الغرفة خلال يونيو الجاري، وذلك تيسيرا لعرض ومناقشة الاستفسارات الخاصة بالشركات والرد عليها.

كما طالب “الحمامصي” من ممثلي الشركات موافاة الغرفة أي استفسارات في هذا الخصوص ليتم تجميعها وإرسالها الى شركة (MTS)، والرد عليها خلال الندوات المزمع عقدها والمتفق عليها مع مصلحة الجمارك، كما تم التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتسجيل في موقع “نافذة”، وكذا القيام بعمل التوقيعات الإلكترونية للمسؤولين برفع المنافيستو على موقع “النافذة”.

وتابع أنه جارٍ قيام شركة (MTS) استقبال تسجيل الشركات من خلال الرابط (https://docs.google.com/forms/d/1J9BfxqMjF2GEo_gyAdkFM3-ifEqSgQ5qtnrUHdAJov0/edit )، على أن يتم موافاة الشركات تباعا بتاريخ وموعد ورابط الندوة قبل الانعقاد طبقا لاسبقية التسجيل والتاريخ المحدد لها طبقا لما تم نشره من الغرفة للأعضاء والسادة غرف الملاحة والسادة شعبة خدمات النقل الدولي.