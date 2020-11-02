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لعلاج السمنة والتخسيس.. ضبط مركزين طبيين بالقاهرة بدون ترخيص (صور)

تحفظت مباحث التموين على كميات من الأدوية المهربة.
أماني عوض 12:24 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 12:24 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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ضبطت مباحث التموين، مركزين طبيين لعلاج السمنة والتخسيس بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، مع التحفظ على كميات من الأدوية المهربة جمركيًا.

الترويج لعلاج السمنة عبر “فيس بوك”

ترجع التفاصيل، إلى معلومات وردت لمباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، عن ترويج أحد الأشخاص لمراكز طبية ملكه للتخسيس وعلاج السمنة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بدون ترخيص، وكذا عرض عقاقير وأدوية مجهولة المصدر وإيهام رواد مواقع “سوشيال ميديا” بقدرته على علاج أمراض السمنة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه.

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واتضح أنه صاحب مركز لعلاج السمنة والتخسيس، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة؛ يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبتكثيف التحريات أمكن التواصل إلى أن المتحرى عنه، يمتلك مركزًا آخر كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتحري عنه أثناء تواجده بالمركز ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعثر بداخله على عدد من العبوات “أدوية- مواد تستخدم في عملية التخسيس”.

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واتضح أن جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ضبط المسئول عن المركزين

ومن خلال استهداف المركز الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين، أمكن ضبط المدير المسئول عن المركز -مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي- وعثر بداخله على عدد من العبوات الداوئية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بإدارته منشأة بدون ترخيص، ويزاول مهنة طبيب بدون تصريح وصرف روشتات علاجية للمرضى المترددين عليه عقب إيهامهم بعمله بمجال الطب.

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التحفظ على أدوية مهربة

وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من المترددين على المراكز لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال الأول أيدها، وأقر باقتصار دورة على إدارة المركز محل ضبطه وعرض الأدوية المضبوطة بحوزته للبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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