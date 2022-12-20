«لعلاجه روحانيًا».. ضبط المتهم بدفن شاب حيًا في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة دفن أحد الشباب في محافظة الشرقية، تحت مزاعم علاجه روحانيًا، وذلك ضمن كشف ملابسات ما تداول عبر بعض المواقع الإخبارية، تحت عنوان: “القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت”.

وبالفحص حددت المعنى بالخبر “عامل نجارة” -يبلغ من العمر 18 عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية- وباستدعائه وأهليته وبسؤالهم أقروا أن المذكور يعاني من مرض نفسي منذ عام.

واتضح أنه تردد على عدد من الأطباء لكنه لم يتماثل للشفاء، فقاموا باللجوء لأحد الأشخاص والذي اقترح عليهم دخول المريض أحد المقابر، وتكفينه وإعلان خبر وفاته بزعم أن ذلك سيساعد على شفائه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور، وتولت النيابة العامة التحقيق.