رياضة

لعدم وجود ارتباطات لـ«الأوليمبي».. اتحاد الكرة يوجه الشكر لجهاز شوقي غريب لتقليل النفقات

قرار توجيه الشكر إلى شوقي غريب وجهازه المعاون جاء لتقليل النفقات داخل اتحاد الكرة
إسلام مصطفى 7:05 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 7:05 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، لعدم وجود أى ارتباطات للمنتخب الوطني الأولمبي حتى 2023.

وجاء قرار اتحاد الكرة المصري خلال اجتماع اليوم الذي عُقد في مقر الاتحاد بالجزيرة من أجل حسم العديد من الملفات الهامة، مثل لجنة الحكام وكأس مصر الموسم الماضي.

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من جانبه، أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أن قرار توجيه الشكر إلى شوقي غريب وجهازه المعاون جاء لتقليل النفقات داخل اتحاد الكرة، خاصًة أنه لا توجد أي ارتباطات للمنتخب الأوليمبي طوال الفترة المقبلة، وحتى 2023.

وناقش اتحاد الكرة خلال هذا الاجتماع، ترتيبات معسكر منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال والمقرر لها أيام 24 و29 ضمت مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ومدة المعسكر التي قد تصل إلى 14 يوما قبل المباراة الأولى.

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بقلم إسلام مصطفى

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