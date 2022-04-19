لعدم رفع الأسعار واستغلال المواطنين.. 21 فرعًا لـ«حماية المستهلك» في المحافظات للإبلاغ عن احتكار السلع

نشر جهاز حماية المستهلك عناوين الأفراع الخاصة به في محافظات الجمهورية، تسهيلا على المواطنين الإبلاغ عن احتكار أي سلع أو بيعها بأسعار مرتفعة عن أسعارها المقررة.

جدير بالذكر أن الجهاز أجرى العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتقدر غرامتها بـ 2 مليون جنيه.

ويشن جهاز حماية المستهلك بين الحين والأخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التي تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع السلع.

وتنشر «المال» عناوين أفرع جهاز حماية المستهلك في كافة المحافظات لصون وحماية حقوق المستهلكين، إذ جاءت كالتالي:

المقر الرئيسى للجهاز: 96 شارع أحمد عرابي_ المهندسين.

فرع القرية الذكية: 115 بالقرية الذكية.

القليوبية: الغرفة التجارية- ميدان سعد زغلول- بنها.

فرع الشرقية: مبنى مصر للطيران القديم بجوار الغرفة التجارية – خلف مديرية الأمن.

فرع المنوفية: شارع طلعت حرب ملحق ديوان عام المحافظة بجوار المرور – شبين الكوم.

فرع الدقهلية: شارع الجمهورية- الغرفة التجارية بجوار ميدان الهابى لاند- المنصورة.

فرع كفر الشيخ: مبنى الدراسات الوطنية بجوار جريدة كفر الشيخ.

فرع البحيرة: دمنهور – شارع السلام الشاذلي- أمام مدرسة الصفوة – برج المعتز بالله/ الدور الثانى.

فرع الإسكندرية: مبرة الشيخ الشعراوي- مجمع المساجد- بجوار مسجد سيدي ياقوت- حي الجمرك.

فرع الإسماعلية: مديرية التموين والتجارة الداخلية – خلف مبنى المحافظة الجديد.

فرع السويس: حى الغريب- مجمع المصالح الحكومية رقم 5 أمام التأمينات الاجتماعية.

فرع بورسعيد: شارع 23 يوليو – مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد.

فرع جنوب سيناء: المبنى الإداري للمخبز الاستراتيجي- بجوار مسجد المصطفى.

فرع الفيوم: مبنى الجمعية الشرعية- منطقة كيمان فارس- أمام مديرية التنظيم والإدارة.

فرع بني سويف: شارع 17 بجوار مسجد بني سويف الجديدة.

فرع المنيا: الوحدة رقم 2 بالعقار رقم 1 مساكن السد العالي- شارع نفرتيتي متفرع من شارع طه.

فرع أسيوط: مبنى رئاسة مدينة ومركز أسيوط- الدور الأرضي.

فرع سوهاج: مبنى المصالح الحكومية- بجوار هيئة الإسعاف/ الدور الأرضي.

فرع قنا: شارع الأقصر بجوار هيئة البريد_ محافظة قنا.

فرع أسوان: شارع كورنيش النيل -مبنى الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان – الدور الأرضى.

ومر جهاز حماية المستهلك على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يكشف للمواطنين الشروط التي يجب اتباعها قبل شراء أي سلع سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة في الأسواق.

وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.