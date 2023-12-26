لعدم توفر مواد الإنتاج.. انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنحو 3.9% فى أكتوبر 2023

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أكتوبر 2023، إذ سجلت تراجعًا بنسبة انخفاض قدرها 3.98%.

كما حدّث الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/ 2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي، وفقًا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/ 2013)، وذلك منذ يناير 2020.

وذكر التقرير أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 96.70 خلال شهر أكتوبر 2023 (أولـي)، مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023 (نهائي)، بنسبة انخفاض قدرها 3.98%.

الأنشطة التى شهدت ارتفاعًا

وتابع أن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا فى أكتوبر هي صناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وسجل الرقـــم القيـاســـي نحو 76.56 خـــلال شــهـــر أكتوبر 2023، مـقــارنـة بشـــهـــر سبتمبر 2023، إذ بلــغ 73.45 بنسـبـــة ارتــــفــاع قــدرهـــا 4.23%، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

كما بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الخشب ومنتجاته والفلين (عدا الأثاث) 33.43 خــــلال شــهـــر أكتوبر 2023، مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2023، حيـث بلـــغ 31.77 بنسـبة ارتفـــاع قـدرهــــا 5.23%، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

الأنشطة التى شهدت انخفاضًا

وذكر التقرير أن نسب الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا خلال أكتوبر 2023، هي صناعة الأجهزة الكهربائية بنحو 110.56 خلال شهر أكتوبر 2023، مقــارنة بشهــــر سبتمبر 2023، إذ بلــغ 112.51 بنسبة انخفاض قدرها 1.73%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

كما بلــغ الرقــــم القياسي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 112.44 خـــلال شهــــر أكتوبر 2023، مقـــارنـــة بشهر سبتمبر 2023، حــيــث بــلــغ 115.50، بنسبـة انخفاض قدرهـــا 2.65%، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.