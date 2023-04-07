«لعدم تكافؤ الفرص».. بيراميدز يعلن وقف الاستثمار في النادي

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في مصر والمشاريع الاجتماعية والمدينة الرياضية بسبب غياب مبدأ العدالة بعد إسناد مباراته مع الأهلي لحكام مصريين “على حد وصفهم”.

وأعلن سالم الشامسي مالك النادي عدة قرارات بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير ردا على تعنت اتحاد الكرة ضد النادي ورفض طلبه المشروع باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، والتي تجمع بيراميدز بالنادي الأهلي يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مساء اليوم الخميس، إسناد مباراة نهائي كأس مصر لحكام مصريين، بشكل رسمي داعم قرار البرتغالي فيتور بيريرا.

وكان بيراميدز قد طلب بشكل رسمي من قبل ضرورة وجود حكام أجانب في مباراة الأهلي بنهائي الكأس من أجل فرض مبدأ تكافؤ الفرص.