«لعدم تقدم شركات».. ميناء الإسكندرية يلغي مزايدة ساحة تشوين المعدات

ألغت هيئة ميناء الإسكندرية المزايدة الخاصة بالساحة التي تم طرحها مؤخرًا بالمنطقة الثانية بميناء الدخيلة، والتي كانت تستهدف تخزين البضائع العامة ”عدا البضائع الخطرة والسيارات”، إذ كان مقررا أن يتم منح ترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات.

وكانت تستهدف هيئة الميناء استغلال تلك الساحة التي تقع على مساحة تصل إلى 8.2 آلاف متر مربع، وبنظام حق انتفاع يصل إلى 3 سنوات.

ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية تشعد خلال الفترة الأخيرة الغاء العديد من المزايدات التي يتم طرحها على السوق الملاحية، حيث أرجع عدد من الشركات إلى ارتفاع مقابل الانتفاع من ناحية، وانخفاض حجم الاعمال من ناحية أخرى بسبب تراجع الاستيراد .

وطرحت الهيئة خلال الفترة الاخيرة منطقة نجع اسو اللوجستية، والتي تم طرحها خلال الأشهر الأخيرة، حيث تقع تلك المنطقة على مساحة 20.3 ألف متر مربع، وذلك لعدم وصول أسعار مقابل الانتفاع بالمتر إلى القيمة المالية المحددة من الهيئة.

وكانت طرحت هيئة ميناء الإسكندرية نجع أسو على السوق الملاحية، وذلك بمدة حق انتفاع تصل إلى 3 سنوات فقط، وتقع على مساحة 20.3 ألف متر مربع، لعدم وصول أسعار مقابل الانتفاع بالمتر إلى القيمة المالية المحددة من الهيئة.

كما قررت هيئة ميناء الإسكندرية، الشهر قبل الماضى، إلغاء مشروع استغلال منطقة نجع الألومنيوم، والذى يقع على مساحة تصل إلى 31.9 ألف متر مربع.

وأوضحت المصادر، أنه جارٍ إعادة النظر فى بعض البنود الخاصة بالمنطقتين، إذ كان قد تم طرح مشروع نجع إسو بفترة حق انتفاع وصلت إلى 3 سنوات فقط، بينما تم طرحت نجع الألومنيوم لمدة حق انتفاع تصل الى 10 سنوات.

ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية تكلفت من ميزانيتها مليار جنيه، لتعويض 554 أسرة فى منطقة نجع «اسو» و«الألمونيوم»، ونقلهم إلى منطقة بشاير الخير 3.

وحسب آخر مزاد عقدته هيئة الميناء في مارس من العام الحالي، فقد بلغ سعر مزاد المتر المربع شهريا الى 70 جنيها للمتر المربع، والتي فازت بها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وكانت بواقع 33 ألف متر مربع.

وفي نفس السياق، طرحت الهيئة كافتريا و3 مكاتب بمبنى اللوجستي رقم 1 خارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الاولى بميناء الدخيلة، وكذا المكاتب أرقام 1 بالمبنى رقم 1 و 6 بالمبنى رقم 3 وذلك بساحة دخول وخروج اللواري خارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة.

ويعتبر ميناء الدخيلة امتداد طبيعى لميناء الإسكندرية وقد بدء العمل بميناء الدخيلة منذ عام 1980 وبدء إستخدامه مرحلياً منذ عام 1986 حيث تم تشغيل مرسى المعادن. وتشغل الميناء الموقع السابق للميناء الجوى لقاعدة الدخيلة الجوية غرب ميناء الإسكندرية بحوالى 7 كم بحرًا وحوالى 10 كم برا.

ويتميز الميناء بخليج له أعماق كبيرة من جهه البحر مما يقلل من تكلفة التطهير بالإضافة الى أن الجهة الشمالية منه تمثل موقع ضحل وعدة جزر صغيرة تساهم فى إنخفاض تكلفة الحاجز عند إنشائه.

ويقع المسطح المائي للميناء 2.7 كيلو متر مربع، والمسطح الأرضي 3.5 كيلو متر مربع، وبع أرصفة تصل إلى 14 رصيفا، وبأطوال أرصفة تصل إلى 7200 متر طولي وبأعماق من 10 – 20 مترا، وساحات خلفية تصل إلى 3.5 مليون متر مربع ، شاملة المباني الإدارية والمساحات الخارجية.

وفي نفس السياق طرحت هيئة ميناء الإسكندرية، 27 وحدة إدارية وتجارية على الشركات المختلفة، والتي تقع في نطاق المبنى الاستثماري بها، والمباني المختلفة التابعة للميناء.

وتقع أول 3 وحدات بمبنى مجمع تاسع، والتي تم تخصيصها لشركات تخليص جمركي ومكتب إداري واستيراد وتصدير، ومكاتب خدمات رجال أعمال، كما تم طرح وحدة إدارية وتجارية بمبنى الغطس بجوار مبنى الادارة المركزية للخدمات البحرية والفنية عبارة عن 397 مترا والتي تصلح كمقر لشركات الملاحة.

كما تم طرح عددا من الوحدات بمبنى السويقة والتي يتم تخصيصها لشركات التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، بالاضافة الى وحة بشارع البحرية خارج باب 14، إضافة الى طرح 6 محلات بمبنى الأنشطة.

كما تم طرح 9 مكاتب بمجمع المحمودية وذلك بمساحات مختلفة، والتي تم تخصيصها أيضًا لخدمة رجال الأعمال والاستيراد والتصدير ومكاتب التخليص الجمركي.