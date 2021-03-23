نقل وملاحة

لعدم تحقيق القيمة التقديرية.. «اقتصادية القناة» تعيد طرح السفينة KENAN METE للبيع

بقيمة تقديرية تصل إلى قرابة 2 مليون دولار
السيد فؤاد 8:28 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 8:28 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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عقدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جلسة لبيع السفينة KENAN METE، والمتخصصة فى نقل البضائع الصب، ومتراكية بميناء الأدبية، والتي تقدَّم لها شركتان بشكل رسمي، بينما لم تكتمل مستندات الدخول للمزايدة من قِبل عدة شركات أخرى.

في هذا الصدد صرح مصدر مسئول بأن قيمة السفينة وصلت بالمزاد إلى قيمة تراوحت من 1.4 و1.5 مليون دولار، فيما تقترب القيمة التقديرية للسفينة من 2 مليون دولار.

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وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تتم إعادة طرح بيع السفينة خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن السفينة تعد متخصصة في نقل البضائع الصب الجاف، وتم بناؤها في عام 1990 (قبل 31 عامًا)، وتبحر تحت علم بنما.

كما تبلغ طاقتها الاستيعابية 11715 طنًّا من الوزن الساكن، ويبلغ طولها 143.58 متر، وعرضها 19.4 متر.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المزايدة الجديدة ستخضع أيضًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاضعة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 2005 ولائحة المشتريات وكل اللوائح المعمول بها بالهيئة.

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كما تعدّ السفينة صالحة للإبحار، وسارية التراخيص حتى عام 2024، ومن المقرر تكثيف الإعلان عن السفينة للسوق الملاحي خلال الفترة المقبلة، ولم يتم تحدد موعد الجلسة الجديدة حتى الآن، والتي من المتوقع أن يكون التأمين المؤقت 35 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، ويزاد 25% فور الترسية.

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بقلم السيد فؤاد

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