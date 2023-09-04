لعدم استقرار حالة البحر.. مركز مرسى مطروح يحذر من السباحة بالشواطئ المفتوحة

نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في شواطئ الأبيض

لعدم استقرار حالة البحر.. مركز مرسى مطروح يحذر من السباحة بالشواطئ المفتوحة
معتز محمود

معتز محمود

6:10 م, الأثنين, 4 سبتمبر 23

حذر مركز ومدينة مرسي مطروح من السباحة بالشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في شواطئ الأبيض ، فعلي الجميع الاستجابة الفورية بعدم ممارسة السباحة ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر .

ولفت مركز ومدينة مرسي مطروح إلى أنه يمنع السباحة ونزول البحر في مزارات كليوباترا والغرام لعدم وجود خدمات علي تلك المزارات وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط

وتابع : يمكنكم السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وأفراد الانقاذ وهي ” روميل – النخيل – البسنت – الليدو – مطروح العام – العوام – بحيرة كليوباترا ” .برجاء اتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وأفراد الانقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطيء المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .

معتز محمود

معتز محمود

6:10 م, الأثنين, 4 سبتمبر 23