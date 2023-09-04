لعدم استقرار حالة البحر.. مركز مرسى مطروح يحذر من السباحة بالشواطئ المفتوحة

حذر مركز ومدينة مرسي مطروح من السباحة بالشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في شواطئ الأبيض ، فعلي الجميع الاستجابة الفورية بعدم ممارسة السباحة ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر .

ولفت مركز ومدينة مرسي مطروح إلى أنه يمنع السباحة ونزول البحر في مزارات كليوباترا والغرام لعدم وجود خدمات علي تلك المزارات وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط

وتابع : يمكنكم السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وأفراد الانقاذ وهي ” روميل – النخيل – البسنت – الليدو – مطروح العام – العوام – بحيرة كليوباترا ” .برجاء اتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وأفراد الانقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطيء المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .