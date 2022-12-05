لعدم استغلال المواطنين.. 4 خطوات يجب اتباعها للتقديم بشكوى لجهاز حماية المستهلك

خصص جهاز حماية المستهلك عدة أرقام وطرق متعددة لاستقبال الشكوى من المواطنين المتضررين من التجار الذين يحتكرون السلع الغذائية بهدف بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي للربح السريع.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على مدار اليوم والساعة حتى في أيام العطلة الرسمية، حرصا منه على تنفيذ قرارات وأهداف القانون الخاص به، وعدم التلاعب بأسعار السلع الغذائية التي يقبل عليها المواطنين يوميًا.

وتنشر «المال» في السطور التالية الطرق والخطوات التي يجب اتباعها من المواطنين لتقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد التجار المتلاعبين الذين يقومون برفع أسعار المنتجات، وهي كالأتي:

يمكن للمواطن الراغب في تقديم شكوي لجهاز حماية المستهلك من خلال التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن 19588.

كما يمكن التواصل حماية المستهلك من خلال رقم «واتساب» 01281661880 أو رقم «واتساب» للمحافظات 01030000602.

يوفر حماية المستهلك للمواطن الراغب في تقديم شكوي ضد التجار من خلال تقديم الشكوى إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني له.

يمكن للمواطن أن يقدم شكوي لحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز على «فيس بوك».

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدرًا للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.