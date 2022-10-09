«حماية المستهلك» يكثف حملاته على الأسواق والمحال التجارية في المحافظات

أكدت مصادر مسوؤلة في جهاز حماية المستهك، أن أفرع الجهاز في المحافظات المختلفة تكثف من تواجدها في الأسواق والمحال التجارية وتجار الجملة للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وعدم التلاعب في أسعار السلع.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن رئيس الجهاز أصدر توجيهاته لمسؤولي الأفرع في المحافظات المختلفة بتواجدهم على مدار الساعة لمتابعة السلع وعدم نقل الأرز من محافظة لأخرى بدون أي فواتير أو المستندات التي أعلنت عنها وزارة التموين، بالإضافة للتأكد من الإعلان عن الأسعار للمستهلك في مكان واضح.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق بين المحافظات الأقرب مسافة من الأخرى والغير متوجد بها فرع للجهاز، وذلك لشن حملات على الأسواق ومراقبة التجار والتأكد من السلع المقدمة، لعدم التلاعب بالأسعار وحرصا من الجهاز على حياة المواطنين.

وحذرت المصادر المواطنين بعدم شراء أي سلعة معروضة عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من صحة المنتجات المعروضة لعدم النصب عليهم، مضيفة أن الجهز يتابع كل المسابقات والمنتجات المعروضة عبر تلك الصفحات من خلال إدارة الإعلانات المضللة التابعة للجهاز، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكدت المصادر أن أفرع الجهاز تعمل على مدار الـ24 ساعة ومتواجدة طوال اليوم لاستقبال الشكوى المتعلقة بالمواطنين وحلها في أسرع وقت، مطالبة المواطنين الإبلاغ عن أي مشاكل أو عمليات استغلال في المحلات والأسواق من خلال الخط الساخن أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك كثف مروره على المحال التجارية ومضارب الأرز والهايبر في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزامهم بالتسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفترة الماضية.