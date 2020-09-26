لعدم ارتداء الكمامات.. الداخلية: ضبط 11.6 ألف سائق خلال أسبوع (جراف)

غلق 1835 محلًا مخالفَا لمواعيد الغلق.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 11 ألفًا و650 سائق نقل جماعي، خلال الأسبوع الماضي، بسبب مخالفة عدم ارتداء الكمامات، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، واتخذت معهم الإجراءات القانونية.

وأوضحت نشرة الداخلية الأسبوعية الصادرة، اليوم السبت، أن نتائجها بمجال الحد من انتشار فيروس “كورونا”، أسفرت عن غلق 1835 محلًا مخالفَا لمواعيد الغلق، و5 أماكن خاصة بالأنشطة التعليمية، وتجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة.

وأسفرت الحملات بمجال الغش واستغلال أزمة “كورونا”عن ضبط 5763 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 59 قضية مقاهى مخالفة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعياته.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وبمجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بإجمالي 8 متهمين، بمضبوطات بلغت 315 كيلو جرام.