لعب أمام «فايلر» و«جروس» ولم ينتصر على مارتن يول.. كل ما تريد معرفته عن كولر مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، تعيين مارسيل كولر المدرب السويسري كمدرب جديد للفريق لمدة موسمين، خلفًا لـ ريكاردو سواريش.

وخلال هذا التقرير، نستعرض معا أبرز المعلومات عن السويسري كولر الذي غاب عن التدريب منذ أغسطس 2020، وذلك بسبب إصابته في قدمه والتى منعته من التدريب، قبل أن يعود مرة أخرى من بوابة الأهلي.

قضى كولر صاحب الـ61 عامًا مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز السويسري، توّج معه بلقب الدوري 7 مرات.

وعلى المستوى الدولي، يمتلك مارسيل كولر 53 مباراة دولية مع منتخب سويسرا، إذ أنه شارك في يورو 1996.

وكمدير فني، تولى مارسيل كولر مهمة تدريب كل من: فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

مهمته مع جروس مدرب الزمالك الأسبق

وعمل مارسيل كولر في الجهاز المعاون رفقة مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق، في الفترة بين (1993 – 1997) وذلك في نادي جراسهوبرز.

وساهم في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

بودولسكي.. أبرز اكتشافات مارسيل كولر كمدير فني

ويُعد السويسري مارسيل كولر هو المدير الفني الذي كان له الفضل في اكتشاف الألماني لوكاس بودولسكي، والذي بدأ مسيرته الكروية مع كولن في 2003 حتى 2006. ومنحه كولر أول ظهور في الدوري الألماني في نوفمبر 2003.

كما أن مارسيل كولر تولى قيادة عددًا من نجوم الكرة العالمية خلال مسيرته وأبرزهم: ديفيد ألابا، وماركو أرناوتوفيتش، وتولينت تشاكا، وعنتر يحيى، وكريستيان فوكس، وهاكان ياكين.

تاريخ مواجهاته ضد مدربين سبق لهم التدريب في الدوري المصري

خاض مارسيل كولر العديد من المواجهات مع مواطنه كريستيان جروس، حيث التقيا 18 مرة، فاز كولر عليه في أربع مباريات وخسر منه ست مرات، وتعادلا في ثماني مواجهات.

كما التقى مارسيل كولر بمارتن يول، المدير الفني الأسبق للأهلي، حينما تواجدا في الدوري الألماني، إلا أن كولر لم يفز على يوّل، إذ أنه خسر مرتين منه وتعادل معه مرة وحيدة فقط.

كما خاض مواجهات سابقة أمام رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للأهلي، حينما كان فايلر يقود زيوريخ، كان كولر يقود بازل في موسمه الأول وتجربته الأخيرة قبل القدوم للأهلي.

وفاز كولر على فايلر مرة وتعادل معه إيجابيا بهدف لمثله بعدها.