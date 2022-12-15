«لعبور الهاويس».. نتائج تحقيقات فيديو جنوح عائمة سياحية وغرق مركب صيد بالأقصر (فيديو)

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى بمحافظة الأقصر.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، قام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى يتمكنوا من تخطيها لأولوية العبور من “هاويس إسنا بمحافظة الأقصر” ، معرضًا حياة مستقلي العائمتين للخطر مما نتج عنه غرق إحدى مراكب الصيد التي تصادف مرورها.

ولم يُسفر ذلك عن حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالعائمتان المشار إليهما.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.