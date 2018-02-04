لعبة القط والفأر تتواصل بين صلاح وكين في البريمييرليج

علي المصري تواصلت لعبة القط والفأر بين الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومنافسة على صدارة هدافي البريمييرليج، اﻹنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال لقاء الفريقين المثير، الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي احتضنه ملعب…

علي المصري

تواصلت لعبة القط والفأر بين الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومنافسة على صدارة هدافي البريمييرليج، اﻹنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال لقاء الفريقين المثير، الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي احتضنه ملعب “أنفيلد”، في الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل النجم المصري تألقه مع الريدز هذا الموسم، بعدما سجل هدف المباراة اﻷول في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة، وانتظر السبيرز حتى الدقيقة 80 ليحرز التعادل عن طريق البديل فيكتور وانياما.

وأضاع هاري كين ركلة جزاء في الدقيقة 87، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة اﻷولي من الوقت المحتسب بدل الضائع، وظن الجميع أن ليفربول خطف نقاط اللقاء الثلاثة، قبل أن يحرم هداف توتنهام، هاري كين، ليفربول من الخروج فائزا في المباراة، بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء أخري، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبتسجيله لهدفي فريقه أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى عشرين هدفًا، وذلك بعد مشاركته في 25 مباراة بالبريمييرليج، متفوقا علي نجوم كبار لعبوا للريدز، ويعد دانيال ستوريدج أقرب اللاعبين لصلاح، بعدما سجل 20 هدف في 27 مباراة، يليه فرناندو توريس ” 20 هدف في 27 مباراة”، وروبي فاولر “20 هدف في 37 مباراة”، وأخيرا مايكل أوين “20 هدف في 39 مباراة”.

وواصل كين صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري اﻹنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده للهدف رقم 22، مقابل 21 هدفًا لمحمد صلاح في البريمييرليج.