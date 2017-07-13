لعبة العراف.. الجمعة والسبت على مسرح الغد

قال سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد: إن العرض المسرحى “لعبة العراف” إنتاج فرقة الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح، يشارك بمسابقة العروض المختارة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة، ومن المقرر عرضه بالمجان لجمهور المهرجان يومي الجمعة والسبت 14، 15 يوليو فى الثامنة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.

مسرحية “لعبة العراف” بطولة عبير عادل، محمود الزيات، بدور زاد، محمد صلاح، نائل على، محمد عبدالرحيم، نورهان أبو سريع، هادى محيى، أيمن هشام، على الظايط، إسلام أشرف، ديكور وملابس محمد هاشم، مزيكا محمد بكر، إعداد وإخراج عمر الشحات.